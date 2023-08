LEP : faites-vous partie des 9 millions de Français qui ont oublié d'ouvrir ce placement à 6 % ?

(Crédits photo: © Pixavril - stock.adobe.com)

Avec un taux d'intérêt de 6 %, le Livret d'épargne populaire est officiellement le placement réglementé le mieux rémunéré. Faites-vous partie de ceux qui y ont droit, mais n'ont pas demandé son ouverture ?

8,9 millions : voici le nombre de personnes qui pourraient ouvrir un Livret d'épargne populaire , ou LEP, mais qui n'en ont pas fait la demande. Près de 9 millions de particuliers qui se privent donc du livret d' épargne réglementé le mieux rémunéré grâce à son taux de 6 % net. Y êtes-vous éligible ? Comment ouvrir un Livret d'épargne populaire ? Les réponses.

Taux d'intérêt : le LEP fait deux fois mieux que le Livret A

Dans la famille des livrets réglementés, ces contrats dont le fonctionnement est encadré par l'Etat, le Livret A est sans aucun doute le plus connu. Pourtant, sa rémunération n'est que de 3 %... soit la moitié de celle du LEP ! En effet, le Livret d'épargne populaire affiche un taux d'intérêt de 6 % depuis le 1er août 2023, après un pic à 6,1 % entre le 1er février et le 31 juillet.

Le LEP est ainsi le seul contrat qui permet de se protéger efficacement de l'inflation. En effet, la hausse des prix enregistrée par l'Insee était de 4,3 % sur un an au mois de juillet 2023. Contrairement au LEP, la rémunération du Livret A n'est donc pas suffisante pour protéger ses économies des effets de l'inflation. Le rôle du Livret d'épargne populaire est justement de faire rempart contre la hausse des prix.

Qui sont les 9 millions de personnes éligibles au LEP qui n'en ont pas ouvert un ?

Grâce à son taux d'intérêt de 6 %, le LEP affiche la meilleure rémunération dans la catégorie des comptes épargne, loin devant le Livret A et le LDDS à 3 %, ou le Plan épargne logement (PEL) et ses 2 %. Qui plus est, le LEP bénéficie d'un rendement net, c'est-à-dire que les intérêts ne sont ni soumis à l'impôt sur le revenu, ni ponctionnés des contributions sociales.

Le Livret d'épargne populaire a aussi d'autres avantages : il est sans risque, contrairement à la bourse, et il est possible d'y effectuer des versements des retraits à tout moment. Alors, pourquoi avec tant d'atouts, 8,9 millions de particuliers éligibles à son ouverture ne l'ont pas fait ? Pendant longtemps, ce placement est resté dans l'ombre. Il faut dire que son taux n'a pas toujours été aussi intéressant. Entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2022, il était ainsi de seulement 1 %.

Par ailleurs, l'ouverture d'un LEP est réservée aux ménages modestes. Des conditions de revenus qui laissaient tout de même un total de 18,6 millions de Français éligibles à la fin du mois de mai. Alors que 9,7 millions de foyers en détenaient un, 8,9 millions de bénéficiaires potentiels n'avaient pas demandé l'ouverture de ce contrat auprès de leur banque.

Comment savoir si l'on est éligible au Livret d'épargne populaire ?

Grâce à la hausse de son taux d'intérêt, le LEP a gagné en visibilité. Les Français, à la recherche d'une solution pour protéger leur épargne de l'inflation, sont aussi plus intéressés par les alternatives possibles au traditionnel Livret A. C'est dans ce contexte que la Banque de France ambitionne d'atteindre les 12,5 millions de LEP ouverts d'ici un an. Mais comment savoir si l'on satisfait aux conditions de ressources ?

Pour vérifier son éligibilité à l'ouverture d'un Livret d'épargne populaire, il suffit de se référer à son dernier avis d'imposition. En première page figure une information capitale : le Revenu fiscal de référence, ou RFR . C'est cette donnée qui doit être comparée avec les plafonds de revenus en vigueur, afin de savoir si l'on peut en demander l'ouverture.