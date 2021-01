L'assurance habitation nouvelle génération débarque en France. La néo assurance américaine investit le marché français avec son système d'assurance habitation administrée par une intelligence artificielle et ses contrats proposés à des prix ultra compétitifs. Décryptage.

Lemonade chamboule l'assurance habitation - iStock-Image Source

Défier le modèle d'assurance traditionnel

Comment ça marche ?

Le Giveback

Un modèle très concurrentiel mais pas accessible à tous

Une introduction fracassante en Bourse au mois de juillet, la néo assurance habitation américaine s'attaque au marché français, concurrençant directement Luko, le leader français de l'assurance nouvelle génération. A l'instar de Luko, lancée par deux entrepreneurs français en 2018 et fort de 100 000 assurés, Lemonade se targue de défier le modèle de d'assurance traditionnel en jouant sur la transparence et la simplicité des démarches. Concrètement, l'assureur en ligne traite les cotisations, prélève des frais fixes et assure pouvoir régler les sinistres rapidement sans émettre la moindre paperasse. Chez Lemonade, les courtiers sont des chatbots, et des algorithmes se substituent aux piles de papiers intempestives. Son patron, Daniel Schreiber, se vante d'ailleurs d'avoir trouvé là le moyen de faire évoluer le secteur des assurances : les contrats commercialisés à bas prix deviennent rentables grâce aux économies engendrées par l'automatisation et la numérisation des démarches.Souscrire une police d'assurance est une formalité réduite en quelques clics. Les utilisateurs répondent à quelques questions via leur smartphone et l'algorithme de Lemonade analyse les réponses. Quelques secondes plus tard, le contrat est signé et c'est aussi simple que cela. Cette promesse de rapidité et de simplicité s'étend également à l'indemnisation. Les clients connectés peuvent déclarer leurs sinistres en ligne depuis l'application et être remboursés « en quelques secondes ».Instauré par Luko en Europe, le Giveback est un système éthique de redistribution. Chez Luko 30 % du montant des primes sont prélevés pour financer le fonctionnement de l'entreprise, la gestion des sinistres et la R&D. 70 % des primes sont dédiées au remboursement des sinistres et le résiduel annuel est reversé à des associations sélectionnées par les assurés. Dans la même veine, Lemonade s'engage à verser les fonds annuels non utilisés à des associations phares les Restos du Cœur, la Ligue contre le Cancer et Médecins sans frontières.Avec ses tarifs ultra compétitifs, Lemonade ne lésine pourtant pas sur les garanties. Si les contrats sont accessibles à partir de 4 euros, ils comprennent cependant un certain nombre de garanties, notamment la valeur de rééquipement à neuf pour tous les biens du logement acquis pour moins de 5.000 euros, ainsi qu'une option pour l'assurance des biens à l'extérieur du logement. Le prix, très bas, pourrait néanmoins suggérer que les exclusions seront nombreuses ou que la qualité de la protection ne sera pas optimale. Autre bémol : aussi attrayant qu'il puisse paraître, le modèle proposé par Lemonade se limite actuellement à une clientèle locataire à l'aise avec le numérique et ses pratiques. Cette tarification alléchante et ce modèle 100 % numérique, loin de rebuter la clientèle, ont littéralement fait exploser le développement économique de l'entreprise. Son patron indique notamment que Lemonade est aujourd'hui valorisée à 4,7 milliards d'euros et qu'elle compte parmi ses investisseurs des poids lourds comme Google, Axa, Allianz ou encore Softbank.