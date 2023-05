Légère hausse de l’offre immédiate de bureaux en Île-de-France au 1er trimestre 2023 selon Colliers

La demande placée de surfaces de bureaux en Île-de-France au 1er trimestre 2023 a chuté de 39% sur 12 mois, selon ImmoStat. Cela a eu pour conséquence mécanique de gonfler à la marge les stocks de locaux vacants. Ainsi, l’offre immédiate disponible est passée de 4,3 millions de m² fin 2022 à 4,4 millions de m² au 31 mars 2023, selon les chiffres récemment publiés par la société de conseil en immobilier d’entreprise Colliers. Cela représente un taux de vacance moyen de 7,9% sur la région, avec une forte hétérogénéité entre les quartiers centraux et la périphérie.

L’offre de bureaux vides se répartit entre un tiers environ de surfaces de première main et deux tiers de seconde main.

Le marché de bureaux dans Paris intra-muros reste en situation de sous-offre

En ce début d'année, le taux de vacance moyen en Île-de-France continue de progresser pour atteindre 7,9% selon Colliers : environ 3 points de plus qu’à fin 2019 juste avant le déclenchement de la crise sanitaire. Ainsi, on s’approche à la fois sur l’offre disponible et le taux de vacance des points hauts atteints au 1er trimestre 2014, mais cette moyenne élevée masque des disparités qui sont aujourd’hui beaucoup plus fortes qu’il y a une dizaine d’années .

Le taux de vacance locative dans le Quartier Central des Affaires parisien, qui était supérieur à 5% en 2014, est aujourd’hui limité à seulement 2,4% , avec un chiffre moyen de 3,5% sur l’ensemble de la capitale. Inversement, le croissant ouest qui était autour de 12 ou 13% de vacance locative en 2014, dépasse aujourd’hui à certains endroits le seuil des 20% (péri-Défense). Le quartier de La Défense atteint un niveau de 15,4% au T1 2023 contre 13,3% au T1 2014.

Colliers note une situation « intermédiaire » sur la boucle Sud et le secteur de Neuilly-Levallois avec des scores de 9% environ et un stock de surfaces vides qui diminue sur les 3 derniers mois . La 1ère couronne Nord souffre d'un niveau de vacance très élevé (proche de 20%) alors que la 1ère couronne Est reste autour de 9%, ce qui constitue une progression très significative en 2 ans (taux de vacance < 4% au T1 2021 et < 5% au T1 2022) qui s’est matérialisée pour l’essentiel au cours des 3 derniers mois (passage de 112 000 m² vacants fin 2022 à 216 000 m² actuellement).

Un tiers de l’offre locative immédiate sur des locaux de première main

Colliers comptabilise actuellement un peu plus de 1,3 million de m² de bureaux de première main (neufs ou restructurés) proposés aux locataires en Île-de-France. Le reste des surfaces vacantes (3,1 millions de m2) étant constituées de locaux dits « de seconde main » en état d’usage.

L’offre de première main est particulièrement rare et recherchée dans le Quartier Central des Affaires parisien qui concentre seulement 1,4% de l’offre francilienne globale sur ce segment : 18.000 m² sur 1,3 million. Paris intra-muros dans sa globalité propose moins de 10% de l’offre de première main régionale (126.000 m²).

En réalité, on retrouve une part significative de ce type d’offre locative en première couronne (553.000 m²), majoritairement en 1ère couronne Nord (321.000 m²). Le reste se trouve en 1ères couronnes Est et Sud. La Défense (243.000 m²) et le croissant ouest (223.000 m² dont 170.000 m² pour le secteur péri-Défense) sont également des gros pourvoyeurs de surfaces vacantes de première main, en cohérence avec leurs taux de vacance locative élevés.

Selon Colliers, les volumes importants de surfaces de bureaux à livrer d’ici la fin de l’année 2023 (477.100 m²) et sur l’année 2024 (potentiellement 741.000 m2) vont contribuer à faire augmenter l’offre de première main francilienne dans les trimestres à venir , compte tenu du faible volume de bureaux de première main placés au 1er trimestre 2023 (moins de 100 000 m²).

