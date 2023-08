Une fois les Jeux olympiques terminés, les logements construits pour accueillir les athlètes vont être transformés puis proposés à la vente. Depuis le 24 juin dernier, le groupe Vinci a lancé la commercialisation de 174 logements de la résidence intitulée Apogée, située à Saint-Denis. Les prix de ces appartements sont bien supérieurs à ceux du marché actuel.

Le village olympique s'ouvre à la vente-iStock-jumabufu

Une résidence avec vue sur la Seine

Le 24 juin 2023, Vinci a lancé la commercialisation de 174 appartements à Saint-Denis, destinés à accueillir les 6 000 athlètes des Jeux olympiques. La construction a commencé il y a déjà trois ans et ils seront transformés après la compétition, en logements familiaux ou en bureaux. Ils devraient être terminés mi-2025. La résidence Apogée se situe à proximité de la Cité du cinéma, à cheval entre Saint-Denis et Saint-Ouen. Construite au nord du village olympique, elle offre une vue imparable sur la Seine. Un argument de taille qui pourrait séduire les futurs acheteurs.

Des prix bien supérieurs à ceux du marché

Pourtant, les prix très élevés de ces logements ont de quoi dissuader. En effet, le groupe Vinci propose des prix bien plus élevés que ceux du marché actuel à Saint-Denis, à savoir environ 7 000 euros du mètre carré. Un tarif qui a suscité quelques réactions d’indignation. La mairie de Saint-Denis s’est alors défendue de ces critiques en indiquant n’avoir aucune part de responsabilité dans cette affaire. « Ce n’est pas la ville qui fixe les prix, encore moins sur un foncier qui n’est pas le sien et une opération d’aménagement qui n’est pas la sienne », explique Adrien Delacroix, chargé de l’urbanisme et du foncier à Saint-Denis.

Les logements construits avec un haut niveau de performance énergétique

Et si les prix sont si élevés, c’est en raison de la qualité de construction. Ces logements possèdent « une qualité de bâti qui n’a pas encore d’équivalent sur le territoire, avec des matériaux en bois, très décarbonés, et des logements généreux », analyse Adrien Delacroix. Les futurs acheteurs comptent aussi sur les Jeux olympiques pour insuffler une nouvelle dynamique à Saint-Denis et ainsi moderniser le quartier. Par ailleurs, grâce au Grand Paris Express, Saint-Denis sera bientôt desservi par quatre nouvelles lignes de métro : la 14, la 15, la 16 et la 17. Pour tenter de séduire les futurs acheteurs, Vinci leur promet une photo dédicacée des sportifs ayant obtenu une médaille d’or aux Jeux olympiques.

Les plans déjà dévoilés

Les habitants et salariés du territoire Plaine Commune pouvaient effectuer leur offre en avant-première, jusqu’au 24 juin. Passé cette date, la vente est ouverte à tous. Si vous êtes intéressés, il suffit d’aller faire un tour sur le site residence-apogee.com afin de découvrir les plans de ces logements. Les appartements mis en vente vont du T1 au T5. 95% d’entre eux possèdent un balcon ou une terrasse. Les 3 pièces et plus sont tous traversants. Et le petit plus : le toit-terrasse est muni de jardins potagers et d’un rooftop. Une œuvre d’art intitulée Lucerna trône également sur le toit de la résidence.