Le village olympique, futur nouveau quartier du Grand Paris

EN IMAGES - Découvrez en détail les contours du futur village des JO 2024 pour comprendre pourquoi il s'agit d'un projet d'urbanisme global et non pas d'un équipement sportif.

Le village olympique 2024 dont le chantier sera bientôt lancé sera avant tout un projet urbain, malgré ce que laisse entendre son nom. Certes, depuis les Jeux Olympiques de Londres, on parle beaucoup de la capacité des bâtiments à être utilisés autrement après l'événement sportif. Mais cette fois-ci, la logique a été inversée. Ce secteur avec ses 51 hectares à aménager à cheval sur trois communes (Saint-Ouen, Saint-Denis, Île-Saint-Denis) a été pensé avant tout comme un vrai morceau de ville qui aura la spécificité de faire office de lieu d'accueil des sportifs olympiques et paralympiques pendant quelques mois.

«Le plan-masse du quartier conçu par Dominique Perrault et la Fabrique de la ville s'est imposé à tous les participants au concours, rappelle Olivier Wigniolle, directeur général d'Icade, qui a remporté l'un des quatre lots à aménager. La problématique était totalement inversée puisqu'il fallait concevoir ces plots pour qu'ils forment une portion de ville à l'avenir tout en permettant d'accueillir 3000 athlètes pendant les Jeux.» C'est la raison pour laquelle, les volumes des différents immeubles sont assez identiques: les autorités olympiques étant très à cheval sur l'égalitarisme du logement des champions, il fallait pouvoir proposer des hébergements très similaires.

Respect des délais

Autre contrainte forte pour les deux groupements (Caisse des dépôts et sa filiale Icade d'un côté, Nexity allié à Eiffage de l'autre): un parfait respect des délais. Après l'attribution de l'appel d'offres fin novembre, les promesses de vente pour les terrains ont été signées les 18 et 20 décembre. Les terrains devraient être accessibles à la fin du premier trimestre 2020 pour un début de construction au dernier trimestre. Selon les parcelles, il faudra prévoir des dépollutions voire des démolitions puisque les terrains concernés comportaient notamment une vingtaine d'entreprises et un foyer de travailleurs immigrés. «Généralement nous comptons deux ans de travaux avec un aléa pour les intempéries, ici nous devrions avoir trois ans tout compris», précise Olivier Wigniolle.

Dernier passage obligé: des performances environnementales de haute volée aussi bien pour le village qui doit héberger plus de 15000 sportifs et leurs accompagnateurs puis pour le quartier destiné à accueillir 6.000 habitants et autant d'emplois. Les deux groupements ont massivement misé sur le bois pour son côté bas carbone, sur les espaces verts, la végétalisation ou l'agriculture urbaine sans oublier le recours aux énergies renouvelables. Du côté d'Icade, on affiche ainsi qu'on emploiera 4000 m3 de bois issu de forêts française transformé dans le pays, que la parcelle comportera une «forêt» d'un hectare et que le béton employé sera décarboné (par un mécanisme de compensation carbone) sans oublier le recours à 5 à 10% de matériaux issus du recyclage.

Quatre à six mois de travaux à l'issue des Jeux

Les parcelles n'en resteront pas moins densément construites, surtout du côté de la Seine, les différents immeubles allant de 4 à plus de 10 étages. Il est vrai que la vue sur le fleuve est la plus recherchée et donc la plus facile à monétiser pour les promoteurs. Pour le lot remporté par Icade, seuls 245 logements (sur les 652 de ce lot) seront mis en vente. Le reste sera géré par le groupe entre logements sociaux, résidence étudiante, 3000 m² d'espaces ouverts au public (Social Sport Club en partenariat avec l'UCPA et Brahim Asloum), espace de coworking, studio de danse) et 9300 m² de bureaux.

À l'issue des Jeux, il faudra compter 4 à 6 mois de travaux pour que les lieux soient prêts à accueillir leurs occupants «définitifs». Et comme la récupération à l'honneur, de nombreuses cloisons seront réutilisées et il est même prévu que des gaines et matériel d'ascenseurs soient réemployés ailleurs car la version Village olympique des immeubles nécessite bien plus d'ascenseurs que des habitations et des bureaux classiques. Les premières ventes de logement de ce nouveau quartier devraient avoir lieu en juin 2025.

L'investissement des constructeurs privés sur le chantier du village olympique s'élève à 1,3 milliard d'euros (hors taxe, valeur octobre 2016), selon les chiffres de la Solideo. À cette somme, s'ajoutent près de 450 millions d'euros consacrés à l'aménagement de la zone (acquisitions des terrains par la Solideo, espaces et équipements publics) dont près de 300 millions viennent de l'État ou des collectivités, le reste correspondant à la vente des terrains aux promoteurs.