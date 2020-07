Le village Alzheimer, près de Dax

Ce n'est ni un village de vacances, ni un centre médical. Le VLA (Village Landais Alzheimer) ne ressemble à rien de connu en France. Il se qualifie lui-même de « projet thérapeutique innovant ». Et effectivement, innovant, il l'est à bien des égards ! Découvrons le ensemble...

S'il s'est inspiré d'un modèle pilote néerlandais, le VLA est unique en France, par son approche innovante et originale. Ouvert depuis le 12 juin dernier à Dax, dans les Landes, ce village est dédié à la prise en charge de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer (et apparentées). Le site comprend en son centre une bastide et s'organise autour d'un café-restaurant, une salle de spectacle, un magasin d'alimentation, un salon de coiffure... On y trouve aussi de petites unités d'habitations parfaitement sécurisées, réservées aux 120 résidents qui vont, à terme, y être accueillis. Véritable lieu de vie, les bénévoles du village y remplacent les blouses blanches et la maladie est traitée par une approche plus philosophique que médicamenteuse. L'accompagnement est en effet centré sur la personne, et différentes activités thérapeutiques qui ont vocation à préserver au mieux les capacités cognitives du malade. L'objectif du village est, certes médical : il intègre un « Centre Ressources » de recherche, et dispense des formations à des de professionnels de la santé. Mais au-delà de cet aspect thérapeutique, l'objectif affiché est le maintien du lien social, grâce, autre autres, aux bénévoles et aux familles qui s'impliquent à 100% dans le projet.La maladie d'Alzheimer a été découverte en 1906 par le médecin allemand Alois Alzheimer. C'est une maladie du tissu cérébral, qui est neurodégénérative et entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales. C'est la cause la plus fréquente de démence et de perte de mémoire chez l'être humain. En France, le nombre de victimes est actuellement estimé à 900 000 cas. Mais la progression de cette maladie dite incurable est effrayante : 225 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Si cette courbe se maintient, la France compterait 2 millions de malades en 2040.Le Professeur Jean-François Dartigues, neurologue et président du comité scientifique du projet Village Alzheimer présente le site comme un véritable projet expérimental : « des professionnels d'Ehpad de France ou d'ailleurs pourront venir en immersion, l'espace de quelques jours, pour s'approprier les pratiques innovantes et diffuser ce qui peut être bénéfique à leurs résidents, ou pour adapter une rénovation architecturale ». Le village qui a accueilli une quarantaine de résidents à son ouverture en juin dernier, doit voir son dernier quartier s'ouvrir en septembre. Des bilans scientifiques seront établis tous les six mois et l'Inserm étudiera la mobilité, la motricité, l'impact des nouvelles technologies (domotique, capteurs de présence, de chute...) ainsi que les nouvelles formes de rééducation sur la perte cognitive. Les résultats globaux seront publiés dans cinq ans avec un bilan d'étape à trois ans.