La vente en viager offre divers avantages au vendeur comme à l’acheteur. Elle connaît d’ailleurs un succès notable.

Le viager, une bonne solution pour les deux parties-iStock-lucigerma

Qu’est-ce qu’une vente en viager ?

Il existe deux types de ventes en viager : avec le viager occupé, le crédirentier cède son bien au débirentier mais continue d’occuper les lieux jusqu’à son décès (réserve du droit d’usage et d’habitation ou réserve d’usufruit) ; avec le viager libre, le propriétaire vend son bien et l’acheteur peut l’occuper dès la signature de l’acte de vente. Un contrat en viager est dit aléatoire car chaque partie s’expose à un risque de perte financière. Le prix d’un bien en viager dépend de la date de décès du vendeur. Avec une vente en viager, le vendeur perçoit une rente mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Au moment de la signature de l’acte de vente, une somme supplémentaire - le bouquet - peut aussi lui être versée. Parfois, il n’y a que le bouquet. Dans ce cas, on estime que l’acheteur a payé le bien « cash ». Note : une vente en viager peut être annulée lorsque le principe d’aléa est absent. Si le vendeur est malade au moment de la signature de l’acte de vente et qu’il meurt dans les 20 jours suivants, la vente n’a pas lieu.

Quels sont les avantages d’une vente en viager ?

Côté vendeur comme côté acheteur, il existe plusieurs avantages à opter pour une vente en viager. Pour le vendeur, cette option peut être synonyme de rente à vie. Il bénéficie en outre d’un régime fiscal avantageux (l’abattement dépend de son âge lorsqu’il perçoit la première rente) et de l’exonération de la taxe foncière. Pour un bien en copropriété, le vendeur n’a pas à payer les travaux votés par le syndic. Côté acheteur, il y a aussi divers avantages comme la possibilité d’acheter un bien à un prix bas. Rappelons toutefois qu’il s’agit d’un contrat aléatoire et que rien ne garantit que ce soit une bonne affaire. Enfin, puisque trouver un bien n’est pas toujours simple, la vente en viager peut être une solution à envisager. L’intervention d’un notaire est nécessaire, notamment pour la signature de l’acte de vente. Son accompagnement et ses conseils sont aussi précieux.

Le succès croissant de la vente en viager

Prix de l’immobilier en hausse, inflation galopante, offre inférieure à la demande, pouvoir d’achat en berne… Plusieurs éléments expliquent le succès de plus en plus important de la vente en viager. D’après les experts, les ventes en viager augmentent ainsi chaque année de 5 à 6 %. Il n’y a pas de condition d’âge pour vendre en viager. Toutefois, c’est pour les seniors (+50 ans) que cette option est la plus intéressante. À l’heure actuelle, les ventes en viager représentent entre 0,5 et 1 % des transactions. Elles attirent beaucoup les investisseurs français comme étrangers. Attention, on recommande d’éviter la vente en viager dans la famille. Elle pourrait être perçue comme une donation déguisée (un délit sanctionné), particulièrement en cas de prix sous-évalué ou de non-versement de la rente.