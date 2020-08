Le top 5 des villes où trouver une colocation est le plus facile

Louer une chambre en colocation coûte en moyenne 427 euros, en France. Ce montant grimpe à 710 euros à Paris et à 383 euros en province.

À quelques semaines de la rentrée étudiante, les demandes de logement affluent. C'est souvent un vrai parcours du combattant pour trouver un logement. D'autant plus que, dans la plupart des grandes villes, les loyers flambent.

Dans ces conditions, la colocation est souvent la solution la plus économique. Ainsi, louer une chambre coûte en moyenne 427 euros (charges incluses) en France, selon Locservice.fr, site spécialisé dans la location entre particuliers. Pour un studio en location classique, vous devez débourser 515 euros, soit un montant 21% plus cher. Sur un an, le loyer d'une colocation a certes augmenté de 1,42% mais cette hausse n'a rien à voir avec la flambée enregistrée à Paris: +4,26%. À tel point que le loyer moyen d'une colocation dans la capitale (710 euros) est plus élevé que le budget moyen des candidats (667 euros). En province, le coût est quasiment divisé par deux: 383 euros.

C'est à Saint-Étienne qu'il est plus facile de trouver une colocation. Pour une demande, deux chambres sont disponibles. Une aubaine qui est aussi à mettre en perspective avec une ville qui manque d'attractivité et donc un marché peu dynamique. L'effondrement des prix de l'immobilier (-28,9% depuis 10 ans selon Meilleursagents) est là aussi pour le prouver. On trouve ensuite dans ce classement Limoges (0,68 demande pour 1 offre), Nîmes et Le Mans (0,69) ou encore Marseille (0,74).

45% des colocataires ne sont pas étudiants

Sans surprise, c'est à Paris qu'il est, en revanche, plus compliqué de se mettre en colocation. Jugez plutôt: 8 personnes se disputent la colocation d'une chambre. Les autres villes où le marché est également tendu sont tout aussi classiques: Lyon (5,4 demandes), Bordeaux (4,9) et Nantes (4,6). Mais, à la troisième place, une ville inattendue mais qui se développe beaucoup depuis quelques années, s'est intercalée: il s'agit d'Angers (5 demandes).

Si ces deux classements ne sont pas étonnants, il est intéressant, en revanche, de constater que la colocation n'intéresse pas seulement les étudiants. Près d'un candidat sur deux (45% contre 48% il y a un an) est soit actif (40%), soit retraité ou sans activité (5%). Ils disposent (eux ou leur garant) d'un revenu moyen de 1729 euros par mois et sont âgés de 27 ans. Signe aussi que le contexte économique dégradé rend compliqué l'accès non seulement à la propriété mais aussi à la location classique.