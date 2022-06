Le ticket U à 1 € prolongé à la rentrée pour les étudiants boursiers ?

Le ticket U instauré par le gouvernement en septembre 2020 devrait être prolongé jusqu’à la rentrée 2022. Il permet aux étudiants boursiers de bénéficier de repas à un euro dans les restaurants universitaires français.

800 000 étudiants boursiers en bénéficient

Le ticket U a été instauré par le gouvernement en septembre 2020. Il permet aux étudiants boursiers en situation de précarité de bénéficier de repas à 1 euro dans les CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires), soit les restaurants universitaires. Ce ticket U avait été élargi à tous les étudiants pendant la crise sanitaire, du 25 janvier au 1er septembre 2021. Actuellement, environ 800 000 étudiants boursiers bénéficient de ce ticket U. Le dispositif devait prendre fin le 31 août prochain. Mais compte tenu de la crise inflationniste et de la forte diminution du pouvoir d’achat des Français, le gouvernement souhaite prolonger cette aide.

Le prolongement du ticket U

La Première ministre Élisabeth Borne a évoqué une « urgence » et demandé à Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, et à Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, « d'avoir une attention particulière pour les étudiants », qui de plus « ont subi la crise du Covid ». Le gouvernement souhaite donc prolonger le ticket U pour l’année universitaire 2022-2023. La mesure devait initialement prendre fin le 31 août prochain, mais cet arrêt ne semble pas envisageable pour le gouvernement. Une décision probablement motivée par la crise inflationniste qui impacte grandement le pouvoir d’achat des Français. La Banque de France a récemment communiqué ses prévisions et estime une inflation à 5,6% pour l’année 2022.

Les autres mesures pour aider les étudiants

Le gouvernement planche sur d’autres mesures afin de venir en aide aux étudiants. La circulaire faisant mention des critères d’éligibilités des étudiants pour obtenir une bourse a été publié en mars dernier, alors qu’elle n’est habituellement publiée qu’en juillet. Des nouveaux critères ont été ajoutés afin d’élargir le nombre de boursiers. Ainsi, les futurs enseignants de l'enseignement privé sous contrat et qui ont réussi un concours de recrutement et effectué un stage pendant leur deuxième année de master, pourront obtenir une bourse. Idem pour les étudiants inscrits dans une « prépa Talents ». Des mesures sont également prévues pour les étudiants ultramarins qui se trouvent à plus de 3 500 km de leur domicile. Des points de charge supplémentaires leur seront accordés afin d’amortir les coûts de transport élevés. Le gouvernement a également évoqué d’autres mesures pour renforcer le pouvoir d’achat des étudiants, dont un gel des loyers CROUS et un chèque alimentaire. La réforme des bourses promise par Emmanuel Macron est attendue de pied ferme par plusieurs organisations étudiantes. Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, espère une « vraie reconnaissance de la vie étudiante dans les missions des universités et un contrat d'engagement jeune comprenant aussi une refonte du système de bourses, des APL et bien d'autres points ».