Le taux du livret A devrait encore chuter en août 2025 et passer sous la barre des 2 %

Le taux du livret A pourrait chuter à 1,7 % en août prochain. (illustration) (rawpixel / Pixabay)

Mauvaise nouvelle pour les millions de Français qui possèdent un livret A : son taux devrait à nouveau baisser le 1er août 2025. En février dernier, le rendement de ce produit d'épargne était déjà passé de 3 à 2,4 %. Cette fois, une diminution de 0,7 point est attendue, selon les informations de Capital .

En cause : le ralentissement de l’inflation et la baisse des taux interbancaires. Chaque année, le 1er février et le 1er août, ces deux critères sont en effet pris en compte pour la révision du taux du livret A, souligne Ouest-France . Or, sur la période prise en compte pour le calcul du taux au 1er août (de janvier à juillet 2025), l’inflation devrait être contenue.

Vers un taux du livret A à 1,7 % seulement ?

Les taux interbancaires, soit les taux appliqués par les banques européennes quand elles s’échangent de l’argent, sont de leur côté passés de 3,6 % en août 2024 à 2,9 % en janvier 2025 et même 2,3 % en mars dernier. La tendance est donc clairement à la baisse.

En considérant la moyenne de l’inflation et des taux interbancaires sur le premier semestre, le taux du livret A devrait ainsi être fixé à 1,7 % au 1er août. Ce serait aussi le cas pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Seul espoir pour les épargnants, que le gouverneur de la Banque de France et le ministère de l’Économie dérogent à la règle en gelant le taux actuel.