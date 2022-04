Si Emmanuel Macron est élu pour un deuxième mandat, la réforme du revenu universel d’activité devrait être progressivement mise en place.

Le revenu universel d’activité revient sur le devant de la scène / iStock-Richard Villalonundefined

2018 : première évocation de la réforme du revenu universel d’activité

C’est le 13 septembre 2018 qu’Emmanuel Macron évoque pour la première fois l’idée de la création d’un revenu universel d’activité. Puis, en juin 2019, Fabrice Lenglart devient rapporteur général de la réforme. Mais, la crise sanitaire contraint le Gouvernement à mettre en pause ce projet. En février 2021, les travaux reprennent. Et il y a quelques semaines, la première version d’un rapport de « préfiguration » a été remise à Jean Castex. Au mois de mars 2022, Emmanuel Macron a de nouveau assuré vouloir simplifier les aides sociales et les réformer. Ses propos ont été confirmés sur Twitter par Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale, LREM) : « un versement automatique des prestations sociales sera mis en œuvre en cas de deuxième mandat [...] ». Ces aides incluent le RSA (revenu de solidarité active) ainsi que les aides au logement et autres allocations familiales.

Pourquoi cette réforme ?

Le système français est compliqué et beaucoup de personnes ne perçoivent pas d’aides auxquelles elles peuvent prétendre, notamment parce que les démarches sont trop complexes. L’idée est donc de rénover/simplifier le système grâce à la fusion d’un nombre maximal de prestations. La réforme du revenu universel d’activité concernerait entre pas moins de 10 et 15 millions de personnes. Emmanuel Macron veut un système : plus simple ; plus lisible ; plus équitable ; plus incitatif à l’activité. Ce système revisité vise en outre à mettre fin aux idées reçues en lien avec la perception de prestations sociales que certains voient notamment comme un encouragement à l’inactivité. Enfin, cette réforme a un but financier. La simplification du système actuel devrait éviter divers surcoûts et permettre donc de réaliser des économies.

La suite : (peut-être) après le second tour des élections

Le 10 avril, les noms de deux candidats présents au second tour des élections présidentielles ont été dévoilés. Il s’agit d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Si le président sortant est de nouveau élu, la réforme du revenu universel d’activité sera progressivement mise en place avec, en premier, le versement automatique des prestations sociales (comme évoqué précédemment avec le Tweet de Richard Ferrand). L’équipe du président a expliqué qu’il suffira de donner son accord à l’administration ou de faire la demande d’aide une première fois pour que le versement automatique soit mis en place. Un RSR (revenu social de référence) est également à l’étude, sur le modèle du RFR (revenu fiscal de référence). Cependant, divers détails restent à régler. « Il faut de la lisibilité et donc prévoir une transition sur quelques années seulement » a indiqué Fabrice Lenglart. Il faut aussi qu’Emmanuel Macron parvienne à battre Marine Le Pen au second tour. Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria (pour France Info et en date du 10 avril), le président-candidat pourrait remporter les élections avec 54 % des voix contre 46 % pour la candidate d’extrême-droite.