Le retour en grâce des constructions en terre crue

VIDÉO - Baisse des émissions de CO

La construction en terre connaît un vif regain d’intérêt chez les architectes: Ce matériau ancestral fait baisser les émissions de CO2 des bâtiments tout en leur permettant de mieux résister à la hausse des températures. Mais sa mise en œuvre s’avère coûteuse et délicate par manque de main-d’œuvre qualifiée. La technique du pisé , de la terre crue comportant une part d’argile compactée et coffrée par couches, a été utilisée aussi bien pour bâtir l’Alhambra de Grenade dans l’Espagne médiévale, que l’église de la réconciliation à Berlin en 2001. La ville saoudienne de Dariya, près de Riyad , est bâtie en briques de terre crue.

Selon Hugo Houben et Hubert Guillaud, auteurs de l’ouvrage de référence «Traité de construction en terre» (2006, réédité), un tiers de l’humanité vit dans un habitat en terre, soit plus de deux milliards de personnes dans 150 pays. En France, «la terre représente environ 15% du patrimoine bâti» , soulignent Emmanuel Keita, enseignant à l’école des Ponts et Antonin Fabbri, directeur de recherche, dans un article commun consacré au sujet. Il existe différents procédés d’utilisation de la terre: pisé, torchis (terre crue coupée de paille), bauge (couches successives de torchis sans ossature), colombage (terre compactée dans une ossature bois) ou brique de terre crue. En France, on la trouve dans les maisons à colombage en Alsace, en Normandie, dans le Gers ou en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Inertie thermique

À Lyon, dans le quartier moderne de la Confluence, au milieu du béton, a poussé un immeuble de bureaux en terre crue, conçu par l’architecte Clément Vergély et le cabinet suisse Diener et Diener, avec le maçon Nicolas Meunier, formé au pisé au Mali. «Le retour en grâce de la terre crue dans la construction est basé sur un constat: un kilo de ciment émet un kilo de CO2, alors qu’un kilo de terre crue émet zéro» , analyse Xavier Château, directeur de recherche en sciences des matériaux au laboratoire Navier (CNRS-Ecole nationale des Ponts et Chaussées).

Outre qu’aucune cuisson n’est nécessaire comme pour le ciment fortement émetteur de CO2, et que la terre est une ressource locale, elle offre aussi une très bonne inertie thermique, en régulant naturellement le taux d’humidité, et elle est recyclable à 100%, font valoir ses soutiens. Néanmoins, la terre a ses fragilités. Les bâtiments doivent être protégés des intempéries et des remontées capillaires. La presse locale française se fait régulièrement l’écho d’effondrements d’immeubles en pisé. À Chaponost dans le Rhône, un immeuble de quatre étages s’est effondré en novembre, et une maison à la Tour-du-Pin en Isère le 22 décembre.

Défenseur de l’environnement autant qu’artiste et entrepreneur, l’Autrichien Martin Rauch s’emploie de son côté à réhabiliter et faire revivre ce savoir-faire millénaire, à ses yeux une évidente solution d’avenir. Dans sa commune de Schlins, au cœur d’une région du Vorarlberg portée depuis longtemps sur l’habitat écologique, l’ancien céramiste est passé à la vitesse supérieure en construisant une usine unique en Europe, destinée à produire des murs en pisé préfabriqués.

«Devant l’enjeu écologique et le problème de l’énergie, il commence à y avoir une grande demande pour ce matériau. Mon espoir est qu’avec cette crise, de plus en plus d’entreprises décident de construire en terre», dit ce géant à la tignasse toute blanche. Martin Rauch affiche déjà de spectaculaires créations: en Suisse, la Maison des herbes de l’entreprise Ricola, une maison de vacances, le centre de visite d’une station ornithologique, ou en Autriche les bureaux d’une imprimerie.

Savoir-faire en recul

Avant cela, il avait d’abord fait sa maison, une construction aux lignes contemporaines et grandes baies vitrées, comme une démonstration, un «manifeste». En ce jour pluvieux, la maison accrochée sur une pente de Schlins revêt des tons bistrés, fondue dans le paysage près des chalets traditionnels. De légers débords en lignes horizontales protègent les murs de la pluie. Pour l’atelier, les murs extérieurs incluent des morceaux de terracotta chargés de freiner pluie et érosion, une technique empruntée aux constructions anciennes de l’Arabie saoudite. Le tout tient sans problème depuis 1994, souligne-t-il.

Alors que ce savoir-faire a reculé en Europe, cela fait 30 ans qu’il teste, pour déterminer la bonne terre, le degré d’humidité approprié pour la travailler, et ainsi proposer murs intérieurs, extérieurs, enduits... Dans sa région, l’entreprise a réalisé les sols d’une école maternelle, d’un cabinet d’architectes... Chez l’architecte Georg Bechter, l’effet est bluffant: pour un œil non averti, le sol ressemble à du béton ciré, avec en plus le détail visuel des petits cailloux. Battue au pilon pneumatique, la terre - 15 cm d’épaisseur posée sur une structure de bois - a été prise sur place, lors d’une création de cave. Avec cependant une contrainte: il faut poncer le sol, puis cirer, chaque année.

Une usine tous les 200 km

Mais avec son usine, Martin Rauch veut aller plus loin, pour «répondre à des projets de grande envergure» . L’endroit est, bien sûr, doté d’un mur en terre, selon lui aujourd’hui le plus long d’Europe (67 m). En son cœur se trouve une machine destinée à pilonner la terre pour la compacter dans un vaste coffrage permettant de produire des murs longs de 40 mètres. Les blocs, une fois séchés à l’usine et découpés, peuvent ensuite partir pour être assemblés à destination. Pour les machines, l’équipe a dû inventer, emprunter à différents secteurs. Le patron met lui-même la main à la pâte, ratissant la terre ce jour-là. L’industrialisation attendra.

La terre, elle, vient des alentours, chantiers de construction et autres excavations, explique Sami Akkach, architecte et collaborateur de M. Rauch: «elle doit contenir de l’argile, et du gravier, anguleux plutôt que rond pour bien accrocher» . Dans le même esprit écolo, l’entreprise n’accepte que des projets peu éloignés. «Nous n’avons pas envie de monter en échelle» , explique Martin Rauch: «nous souhaitons plutôt que la terre monte en échelle. Aujourd’hui nous avons quasiment un monopole, alors qu’il faudrait une usine comme celle-ci tous les 200 km!»