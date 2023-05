Le rappeur Kanye West, un mauvais locataire qui cause de gros «dégâts»

Le chanteur aurait créé un tunnel sous un immeuble, loué pour lui par la marque Gap. On lui reproche aussi d’avoir construit un mur et détruit 3 salles de bain. L’enseigne lui réclame 2 millions de dollars en justice.

Le rappeur américain Kanye West a mis fin à son partenariat avec la marque de vêtements Gap en septembre 2022, reprochant à la société de textiles des retards dans la commercialisation de ses produits. L’affaire ne s’arrête pas là cependant puisque Gap lui réclame aujourd’hui pas moins de 2 millions de dollars, soit 1.865.000 euros, en raison de dégâts causés dans l’un de ses bâtiments en location. L’endroit devait servir de vitrine à la ligne de vêtements du rappeur. Et la star y a effectué d’étonnantes transformations, relate 20 Minutes .

Kanye West, qui se fait désormais appeler Ye, aurait réalisé de lourds travaux dans l’immeuble situé dans le centre-ville de Los Angeles, n on validés par Gap ni par le propriétaire des lieux Art City Center . Il aurait créé un tunnel sous l’immeuble pour y pénétrer incognito, selon Capital , construit un mur et détruit 3 salles de bain, rien que ça. Il a aussi retiré les plafonniers. Quand sa collaboration avec Gap a pris fin, il aurait dû rendre les lieux dans leur état d’origine mais il l’aurait laissé tel que. La loi du 6 juillet 1989 mentionne que « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ». Le rappeur n’a toutefois pas que dégradé le bien. Il a refait la rampe extérieure du parking, un chantier qui a amélioré l’état de l’immeuble.

Gap pas responsable?

Gap est poursuivie par Art City Center pour dégradation des lieux mais la marque ne compte pas payer les pots cassés. Elle se retourne contre Ye et lui intente à son tour un procès. Elle lui demande un dédommagement de 2 millions de dollars pour pouvoir remettre le bâtiment en état. Cette somme comprend le coût de restauration du bien mais aussi un supplément pour les honoraires d’avocat de Gap. Une clause du contrat signé entre Gap et le rappeur stipule notamment que Gap ne serait pas tenue responsable de toute réclamation de ce type qui pourrait être formulée à son encontre. La marque s’est donc montrée prévoyante, ce qui va peut-être lui être favorable.