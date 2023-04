Le pub le plus penché de Grande-Bretagne est à vendre

Proposé pour 675.000 livres sterling, soit un peu moins de 765.000 euros, le pub The Crooked House est une véritable attraction qui cherche un repreneur.

Rassurez-vous, votre vue n’a pas baissé. Vous ne subissez pas non plus les effets d’une soirée trop arrosée. Le pub Crooked House, à Himley, un village du Staffordshire, en Angleterre, est réellement penché, pas au point de la tour de Pise, mais quand même, ce qui provoque des illusions d’optique . Un côté du bâtiment est largement plus bas que l’autre versant, de 1,2 mètre, en raison de l’exploitation minière du site, dans les années 1800, qui a déséquilibré l’édifice. Même la porte d’entrée et les fenêtres sont inclinées. De quoi avoir le mal de mer. Pour tenir debout, le pub est soutenu par des contreforts en briques et des barres métalliques. Les pièces de monnaies peuvent ainsi rouler le long du bar et parvenir jusqu’à la caisse du barman.

Cette attraction est confrontée à un avenir des plus incertains. Les brasseurs Marston’s ont annoncé sa mise en vente. La pandémie aurait en effet touché de plein fouet le fameux pub, mettant en péril sa survie. Le bâtiment sert pourtant de bar depuis les années 1830 après avoir abrité une ferme et a toujours réussi à pérenniser son activité.

Le pub «le plus fou» de Grande-Bretagne

Les propriétaires ont dépensé beaucoup d’argent dans l’entretien et la rénovation du bar, le bâtiment datant de 1765. Le pub cherche donc urgemment preneur pour 675.000 £, soit un peu moins de 765.000 euros. Surnommé « le pub le plus fou de Grande-Bretagne » et « le pub le plus ivre », selon les propos tenus par un aficionado, Jim, 54 ans, dans le quotidien régional Stoke Sentinel , il risque donc de fermer s’il ne trouve pas preneur. Une inquiétude partagée par les habitants du quartier. « Nous craignons vraiment pour son avenir maintenant. Ce serait dommage de le perdre car il n’y a pas de place comme ça ailleurs », redoute un habitué, Derrick.

Cela fait 20 ans qu’il fréquente le bar et il le considère vraiment comme « u n endroit si unique ». Des touristes sont venus des quatre coins du monde, du Japon, de Chine et même de Nouvelle-Zélande pour boire une bière dans ce pub déformé. Marston’s se sépare donc du pub et de dizaines de propriétés annexes. Il pourra être acquis individuellement ou sous la forme d’un lot avec les autres biens annexes.

Selon la BBC , le nombre de pubs en Angleterre et au Pays de Galles continue de baisser, atteignant même son plus bas niveau jamais enregistré en juillet 2022, en raison de l’ inflation galopante . On dénombrait 39.970 pubs en juin, en baisse de plus de 7000 depuis 2012, a déclaré le cabinet de conseil en immobilier Altus Group.