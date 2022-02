Bonne nouvelle pour les personnes souhaitant investir dans l’immobilier neuf ou ancien. Le PTZ, ou prêt à taux zéro, est prolongé.

Le PTZ est prolongé / iStock-VPanteon

Qu’est-ce que le PTZ ?

Le prêt à taux zéro a été mis en place afin de soutenir l’accès à la propriété des ménages modestes et intermédiaires. Il est accordé sous conditions de ressources et permet d’acheter sa première résidence principale. La durée de remboursement du prêt à taux zéro est de 20, 22 ou 25 ans avec une période de remboursement différée allant de 5 à 15 ans. Pendant ladite période, les emprunteurs ne paient aucune mensualité du PTZ. Quelles sont les conditions pour bénéficier du PTZ ? Il faut : ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant le prêt ; acquérir un logement neuf ; ou acheter un logement ancien situé en zones B2 et C, pour lequel le montant des travaux est égal à au moins un quart du projet à financer et dont la consommation énergétique annuelle sera, après travaux, égale à 331 KWh/m² ; compléter le PTZ avec un autre prêt (ou plusieurs) ; qu’il n’y ait pas de contrat de location-accession pour le bien concerné ; ne pas dépasser un certain plafond de ressources (revenu fiscal de référence de l’année N-2)… L’ensemble des conditions à respecter pour bénéficier du PTZ est énuméré sur le site officiel du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Le PTZ est prolongé

Le prêt à taux zéro, créé en 1995, est prolongé jusqu’à la fin de l’année 2023. Pour rappel ou information, il aurait dû prendre fin au 31 décembre 2021. De plus, les conditions de ressources à respecter pour en bénéficier sont les mêmes cette année que celles appliquées l’année dernière. Pour son calcul, sont pris en compte les éléments suivants : la nature du logement ; son prix d’achat ; la zone dans laquelle il se trouve ; le nombre d’occupants du logement concerné. De son côté, l’Éco-PTZ (dédié aux travaux de rénovation énergétique des logements comme l’isolation thermique de la toiture, par exemple) est lui aussi prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. Il est même renforcé puisque, d’une part, son montant maximum passe de 30 000 à 50 000 euros (pour une rénovation globale) et, d’autre part, sa durée n’est plus de 15 ans maximum mais de 20 ans.

Vous avez besoin d’être conseillé ?

Le monde des prêts bancaires vous semble complexe ? Vous pouvez vous faire conseiller par votre ADIL (agence départementale pour l’information sur le logement). De son côté, l’ANIL (agence nationale pour l’information sur le logement) propose un simulateur en ligne afin de calculer le montant du PTZ dont vous pourriez bénéficier. Renseignez simplement votre département, la commune de l’opération, le nombre de personnes qui occuperont le logement, le revenu fiscal de référence pour l’année N-2 et le coût de l’opération (TTC, frais d’agence et travaux éventuels inclus, frais notariés et frais de garantie des prêts exclus). La demande de PTZ est à adresser à l’établissement bancaire de votre choix (votre banque habituelle ou une autre).