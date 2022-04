Le propriétaire monte un commando familial pour faire payer son locataire

Le tribunal de Cahors doit trancher le sort d’un trio qui avait mené une expédition punitive avec menaces de mort à l’encontre d’un locataire mauvais payeur.

C’est l’histoire d’un propriétaire du Lot au sang chaud. Comme le relate La Dépêche , cet agriculteur n’a pas supporté que son locataire s’abstienne de payer son loyer depuis cinq mois, ce qui se comprend. Mais il a choisi de régler son problème par la manière forte, ce qui peut être condamnable. Dans tous les cas, l’affaire l’a mené devant le tribunal correctionnel de Cahors le 15 avril dernier pour répondre de faits de violence, violation de domicile et menace de mort. Après des tentatives infructueuses d’entrer en contact avec le locataire de sa maison avec dépendances de Lendou-en-Quercy, le propriétaire a donc décidé de se rendre sur place bien accompagné.

Il organise alors un véritable commando avec son neveu, son beau-frère et un couple ami qui les accompagne. Il s’agit de ramener à la raison le locataire qui a aménagé des locaux professionnels sur place durant la location. L’expédition a lieu le 1er juin 2021 et face au locataire qui ne répond pas et à la porte fermée, le beau-frère la démonte d’un coup d’épaule bien placé. Le neveu distingue de son côté le locataire à l’intérieur, visiblement armé (de ce qui se révélera une carabine à plomb selon La Dépêche ). S’ensuit une bagarre avec le neveu, le propriétaire et son beau-frère finissant par séparer les deux camps.

Lourde peine requise contre le neveu

Aux dires du locataire, le neveu lui aurait fait parvenir, une semaine après la bagarre un SMS lui faisant clairement comprendre qu’un contrat avait été mis sur sa tête. Devant le tribunal, le locataire mauvais payeur a expliqué qu’il lui fallait encore huit mois à rester sur place. La procureure a requis 6 mois de prison ferme contre le neveu cogneur au casier judiciaire bien garni et trois mois avec sursis contre le beau-frère. En revanche, elle demande la relaxe pour le propriétaire au motif qu’il «n’a pas participé à la violation de domicile ni aux menaces de mort» , comme le rapporte La Dépêche. Quant à l’avocate du locataire , elle réclame 2000 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai prochain. Quant au neveu qui risque la plus lourde peine, il s’est promis de ne plus jouer les «bons samaritains» à l’avenir.