Le portefeuille financier des Français leur rapporte en moyenne 2,06 % par an

L'Observatoire de l'Épargne Européenne (OEE) a publié la seconde mise à jour de son indice de performance de l'épargne financière des ménages Français. Sur 10 ans, la performance annuelle moyenne de l'indice s'est élevée à 2,06 %.

L'indice OEE

L'Observatoire de l'Épargne Européenne (OEE) a publié la seconde mise à jour de son indice de performance de l'épargne financière des ménages français. Cet indice se base sur la composition moyenne du portefeuille financier des ménages (donné par la Banque de France) et se décompose en sept catégories d'actifs financiers :

Les liquidités

Les obligations détenues directement et indirectement

Les fonds monétaires

Les contrats d'assurance-vie en euros

Les actions cotées détenues directement

Les autres fonds d'investissement (essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers

Les contrats d'assurance-vie en unités de compte

Les actions non cotées et autres participations sont exclues du périmètre en raison du manque de méthode fiable pour suivre la valorisation de ces catégories d'actifs financiers et du fait que la détention de ces actifs s'apparente plus à la possession par les entrepreneurs de leur outil de travail qu'à de l'épargne financière.

À travers cet indice, l'OEE poursuit plusieurs objectifs :

Mieux comprendre les comportements d'épargne des ménages

Suivre la contribution de chaque classe d'actifs à la performance globale de l'épargne financière des ménages

Sensibiliser les acteurs sur l'importance de la constitution d'une épargne retraite complémentaire de long terme dans un contexte de vieillissement des populations et de réforme des retraites

Sensibiliser les épargnants sur l'importance de la diversification notamment dans un contexte de remontée de l'inflation et des taux.

La performance de l'indice OEE

Au premier trimestre 2023, l'indice OEE retrouve une performance positive à + 0,29 %, après trois trimestres de performance négative. La performance est portée quasi exclusivement par les produits de taux. Toutefois, sur un an, la performance de l'indice reste légèrement négative en nominal à - 0.8% (contre - 0.7% le trimestre précédent). La reprise observée sur les marchés d'actions et obligataires n'a pas encore produit son effet sur le portefeuille d'actifs financiers des ménages.

Sur 10 ans, la performance annuelle moyenne de l'indice s'est élevée à 2,06 %. Les produits de fonds propres ont contribué à près de la moitié de la performance (45 %) alors qu'ils ne représentent que 20 % en moyenne du portefeuille financier des ménages.

Il y a eu dix trimestres (du 2ième trimestre 2018 au 2ième trimestre 2019 et tous les trimestres depuis 2022) pendant lesquels la croissance annuelle de l'indice était inférieure à l'inflation, le niveau le plus bas étant atteint au premier trimestre 2023.

Les variations de poids des différentes classes d'actifs dans le portefeuille des ménages restent de faible ampleur et ont donc peu d'impact sur la performance globale de l'indice. Les produits de taux représentent 64 % des encours (assurance vie en euros : 25 %, livrets : 21 %, les dépôts à vue : 17 %), les produits de fonds propres 35 % (actions non cotée : 20 %, assurance vie en unités de compte : 8%) et les autres produits 1 %.