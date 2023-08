La Commission européenne a proposé fin juin deux règlements pour encadrer l'euro numérique. Initialement prévue pour 2025, la devise virtuelle devrait voir progressivement le jour d’ici cinq à dix ans. Il s’agit du plus vaste chantier monétaire européen depuis l’adoption de la monnaie unique en 1999.

Le point sur l’euro numérique-iStock-chekyfoto

Un projet au long cours

Deux ans après le début du projet initié par la Banque Centrale Européenne (BCE), le cadre législatif de l’euro numérique semble enfin se dessiner. La Commission européenne a en effet déposé le 28 juin dernier deux propositions de règlement destinées à encadrer l’utilisation de la devise virtuelle. Si elle vise à remplacer en partie les espèces dans les transactions, la monnaie digitale européenne se pose également comme une alternative stable aux crypto-monnaies volatiles. Le projet d’euro numérique, lancé en 2021 par la BCE, prévoit une implication forte des États membres, considérant l’impact de sa création sur les entreprises de la zone euro, ainsi que sur ses citoyens.

Comment fonctionne l’euro numérique ?

L’euro numérique aura la même valeur que les pièces et les billets physiques en euros, il pourra donc être utilisé dans les mêmes conditions que la monnaie physique au sein de la zone euro et à l’étranger. La BCE précise également que la devise numérique n’a nullement pour vocation de remplacer la monnaie physique. Par ailleurs, lors du déploiement, les paiements seront intégralement gratuits et accessibles sans restriction. Enfin, les commerçants seront tenus de l’accepter au même titre qu’ils acceptent les paiements en argent liquide.

Une alternative « stable » aux crypto-monnaies

Contrairement aux crypto-monnaies, l’euro numérique sera soutenu par la BCE, ce qui garantit sa stabilité. Il intervient dans le cadre d’une réflexion globale sur l’essor des monnaies dématérialisées, combinée à la crainte des banques centrales de perdre la stabilité que les espèces apportent à leurs systèmes financiers.

Quels seraient les avantages de l’euro numérique ?

L’euro numérique devrait permettre, à l’instar de la monnaie physique, d’effectuer des transferts d’argent à des proches, de payer sur place ou en ligne. La subtilité se trouve dans l’étendue du moyen de paiement, car il n’existe actuellement aucun mode de paiement numérique accepté sans restriction au sein de la zone euro. En 2022, si les espèces restaient le mode de paiement privilégié au sein de la zone euro, les règlements en liquide ont été inférieurs à la valeur de ceux effectués par carte (42 % contre 46 %). Les transactions dématérialisées, en forte croissance depuis la pandémie, présagent un engouement populaire certain pour la devise numérique.