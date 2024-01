Le plus grand transfert de richesse mondial aura lieu bientôt

Au décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, les sommes y étant placées sont transmises aux bénéficiaires du contrat. Les compagnies d’assurance veulent garder ces nouveaux détenteurs de contrats dans leur giron. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Des montants historiques doivent être transmis par le biais de l’assurance-vie

Les chiffres dévoilés par le rapport World Life Insurance 2023 de Capgemini donnent le vertige. Le secteur de l’assurance-vie est proche de la plus grande transmission intergénérationnelle de patrimoine jamais réalisée. Les détenteurs de contrats d’assurance-vie âgés de plus de 65 ans détiennent actuellement 40% des actifs sous gestion. Cette génération de seniors s’apprête à transférer une somme astronomique de 7800 milliards de dollars à leurs héritiers, d’ici 2040. Les compagnies d’assurances et les banques doivent faire face à ces transferts massifs d’argent à venir. En coulisse, elles ont commencé à se préparer. Le rapport de CapGemini dévoile des pistes de travail possibles.

Objectif des assureurs et banques: Une meilleure compréhension des besoins clients

La fidélisation des héritiers est un enjeu majeur pour les compagnies d’assurances et les banques. Selon le rapport World Life Insurance, l’objectif est de passer « d'une approche centrée sur le produit à un modèle opérationnel centré sur le client ». En termes clairs, il faut proposer des solutions « hyper-personnalisées » et un parcours client simplifié au maximum.

Le but est de parvenir à maintenir un équilibre entre technologie et accompagnement humain. Qui n’a jamais perdu patience face à un chatbot, par exemple? Discuter avec «un vrai conseiller» est parfois essentiel. L’enjeu pour les assureurs et les banques est donc de considérer l’IA uniquement comme un outil d’aide pour mieux accompagner les clients. Dans cette optique, il faut éviter la déshumanisation des rapports humains.

Second objectif des assureurs et banques: Renforcer la communication

En renforçant le contact avec les clients, les acteurs de l’assurance peuvent améliorer leur accompagnement. Comment? En anticipant le dialogue et en échangeant au plus tôt avec les clients et leurs héritiers. La transmission d’une assurance-vie dans le cas d’un héritage ou d’une donation amène souvent les familles à se poser beaucoup de questions. Fidéliser les clients et les assurés passe donc aussi par une approche humaine renforcée. À terme, les sommes à transmettre sont converties en opportunités d’engagement.

Le secteur n'est pas encore tout à fait prêt pour le transfert de richesse à venir

19%: c’est le nombre d’assureurs mettant à profit les technologies de pointe pour:

Rationaliser les opérations,

Enrichir l’expérience client,

S'intégrer dans les écosystèmes émergents,

Accélérer la prise de décisions grâce aux données rendues disponibles.

Pour ce prochain rendez-vous majeur, les sociétés d’assurance doivent mettre les bouchées doubles. Elles placent la digitalisation au cœur de leur nouvelle stratégie de croissance.