Impôts 2024 : les principales nouveautés de la déclaration de revenus

Selon votre lieu de résidence, vous avez jusqu'au 23 mai, 30 mai ou 6 juin 2024 pour effectuer votre déclaration de revenus sur le site impots.gouv. Quelles sont les principales nouveautés de la déclaration d'impôts 2024 ?

La déclaration en ligne depuis un smartphone

Cette année, vous pouvez effectuer votre déclaration de revenus depuis votre smartphone ou votre tablette. Pour cela, il vous suffit de télécharger l'application mobile impots.gouv et d'accéder à votre espace particulier et à la déclaration en ligne. Ce nouveau service concerne les situations les plus simples ne nécessitant pas le dépôt d'une déclaration annexe (revenus fonciers, plus-values, etc.).

Un nouveau barème d'imposition

Le barème de l'impôt sur le revenu a été indexé sur l'inflation. Ainsi, les seuils d'entrée de chaque tranche d'imposition ont été réhaussés de 4,80 %, ce qui permet, selon Bercy, d'éviter à 320.000 salariés de basculer dans l'impôt sur le revenu.

Le nouveau barème de l'impôt sur le revenu est le suivant :

Jusqu'à 11 294 euros : 0 %

De 11.295 euros à 28.797 euros : 11 %

De 28.798 euros à 82.341 euros : 30 %

De 82.342 euros à 177.106 euros : 41%

Plus de 177.106 euros : 45%

Relèvement du plafond de déduction des déficits fonciers

Sous certaines conditions et à titre temporaire, le plafond de déduction des déficits fonciers est relevé de 10.700 euros par an à 21.400 euros par an, si des travaux permettent de sortir du statut de « passoire thermique ». L'administration fiscale indique que ce dispositif optionnel s'applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Un abattement supplémentaire pour les meublés touristiques classés

Les locations de meublés touristiques classés bénéficient d'un abattement de 71 %. Sous conditions, ils bénéficient d'un abattement supplémentaire de 21 %. Pour cela, le logement doit être situé hors zone tendue et le chiffre d'affaires de l'année précédente doit être inférieur à 15.000 euros.

Régime d'imposition des actifs numériques

Les plus-values de cessions d'actifs numériques relèvent désormais automatiquement du régime du prélèvement forfaitaire unique de 30 % (flat tax). Les contribuables qui le souhaitent pourront toutefois opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

La réduction d'impôt pour les dons

Jusqu'à fin 2025, les dons en faveur du patrimoine immobilier religieux bénéficient d'un taux de réduction d'impôt de 75 %, dans la limite de 1.000 euros par an.

Par ailleurs, la réduction d'impôt de 66 % pour les dons est étendue aux dons versés aux œuvres et organismes d'intérêt général concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes.