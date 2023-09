Le plus grand château de Provence se vendra-t-il au prix fort?

Avec ses 3000 m² habitables, ses deux piscines ou ses 365 portes et fenêtres, le château de La Verdière sera vendu aux enchères en octobre. Mise à prix: 9 millions d’euros.

L’excitation des enchères fera-t-elle s’envoler les prix en cette période où les acheteurs sont plus difficiles à séduire que jamais? C’est ce qu’espère le réseau immobilier Barnes qui organise une vente interactive sous forme d’enchères afin de céder le château de La Verdière. Cette bâtisse hors normes, dont les racines remontent au 10e siècle et qui est située dans une petite commune varoise se présente comme le plus grand château de Provence. Une chose est sûre, ses chiffres donnent le tournis: 3000 m² habitables, 2000 m² d’annexes, 120 pièces, 16 hectares de parc arboré, 2 piscines, 365 portes et fenêtres...

«Étant donné la conjoncture actuelle et la difficulté d’estimer la valeur d’un tel bien, j’ai fait le choix de me tourner vers le format d’une vente aux enchères, qui permettra à ce morceau d’histoire de trouver un nouveau propriétaire qui saura l’apprécier à sa juste valeur et participer à la sauvegarde du patrimoine provençal» , souligne Frédéric Champavère, l’actuel propriétaire. L’homme a lancé voilà 20 ans des travaux titanesques pour rendre son lustre à ce monument historique laissé à l’abandon. La vente débutera le 19 octobre à 19 heures via une plateforme sécurisée et anonyme à laquelle ne pourront accéder que des personnes ayant auparavant visité le bien avec l’agence immobilière. Et déposé un dossier attestant de solides capacités de financement...

Le vendeur peut refuser

Les enchères débuteront à 9 millions d’euros et se feront par paliers de 200.000 euros. Rappelons que le bien était affiché il y a quelques mois encore à 18 millions d’euros sans trouver preneur. Contrairement à des ventes aux enchères forcées, le résultat final ne constitue pas une offre ferme et définitive. Et le vendeur peut refuser, voire choisir une offre moins disante.

«Dans un marché particulièrement perturbé par le contexte économique, il devient déjà difficile d’estimer un bien «classique», alors quand il s’agit d’un bien millénaire, entièrement rénové et de cette envergure, l’estimation devient subjective et très personnelle, explique Adrien Jaffredo, directeur commercial de Barnes. Le format des enchères permettra à ce bien d’être vendu au prix le plus juste.» Il n’y a pas de formule miracle pour autant: cet été un propriétaire parisien s’était montré déçu par le résultat de ce procédé pour la vente de son duplex de grand luxe de 300 m² et 260 m² de terrasses . Après une mise à prix de 5 millions, les enchères s’étaient arrêtées à 6,1 millions, offre déclinée par le vendeur.