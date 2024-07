Le Plan d'Épargne Retraite (PER) : un outil essentiel pour préparer l'avenir

Alors que les avis d’imposition vont bientôt arriver dans les boîtes aux lettres des contribuables, ceux-ci vont pouvoir s’atteler à défiscaliser leurs revenus 2024 avec le PER, en utilisant au mieux les plafonds disponibles qui seront précisés dans ce document pour chaque foyer fiscal concerné. Introduit en 2019 par la loi PACTE, le Plan d'Épargne Retraite (PER) s'impose comme une solution innovante pour préparer sa retraite. Ce dispositif – qui remplace plusieurs produits d'épargne préexistants – offre de nombreux avantages aux épargnants français. Examinons en détail les caractéristiques du PER et les raisons de son attractivité croissante.

Qu'est-ce que le PER ?

Le PER est un produit financier permettant de constituer une épargne dédiée à la retraite . Il se décline en trois grandes catégories :

Le PER individuel : accessible à tous, il remplace le PERP et le contrat Madelin. Le PER d'entreprise collectif : successeur du PERCO, il est proposé par les employeurs à leurs salariés. Le PER obligatoire : il prend la place du contrat "article 83" et concerne certaines catégories de salariés au sein d'une entreprise.

Chaque type de PER permet d'épargner en vue de la retraite , avec des modalités de fonctionnement spécifiques.

Pourquoi choisir le PER ?

Le PER répond à un besoin croissant de sécurisation financière pour la retraite , alors que l’avenir des régimes par répartition semble loin d’être garanti. Il offre plusieurs avantages :

Flexibilité de sortie : Contrairement aux anciens produits d'épargne retraite, le PER permet une sortie en capital, en rente ou un mix des deux à la retraite ;

Contrairement aux anciens produits d'épargne retraite, le PER permet une sortie en capital, en rente ou un mix des deux à la retraite ; Avantages fiscaux : Les versements sur un PER sont déductibles des revenus imposables, dans certaines limites ;

Les versements sur un PER sont déductibles des revenus imposables, dans certaines limites ; Diversification du patrimoine : Le PER permet d'investir dans différents supports (fonds en euros, unités de compte) selon son profil de risque ;

Le PER permet d'investir dans différents supports (fonds en euros, unités de compte) selon son profil de risque ; Accessibilité : Le PER est ouvert à tous, quelle que soit sa situation professionnelle.

Le PER est ouvert à tous, quelle que soit sa situation professionnelle. Possibilité de déblocage anticipé dans certains cas exceptionnels : achat de la résidence principale, invalidité, etc.

Fonctionnement et gestion du PER

Le PER offre deux modes de gestion :

La gestion pilotée : L'épargne est gérée par des professionnels qui adaptent les investissements selon l'horizon de la retraite. La gestion libre : L'épargnant choisit lui-même ses supports d'investissement.

Les versements sur le PER peuvent provenir de différentes sources : versements volontaires, épargne salariale, cotisations obligatoires. Chaque type de versement bénéficie d'un traitement fiscal spécifique à la sortie.

Avantages fiscaux du PER

L'un des principaux attraits du PER réside dans ses avantages fiscaux :

À l'entrée : Les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable, dans la limite d'un plafond annuel propre à chaque contribuable (10% des revenus professionnels nets de cotisations sociales avec une assiette de déduction maximum de 35.194 euros et minimum de 4399 euros).

Les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable, dans la limite d'un plafond annuel propre à chaque contribuable (10% des revenus professionnels nets de cotisations sociales avec une assiette de déduction maximum de 35.194 euros et minimum de 4399 euros). À la sortie : La fiscalité dépend du mode de sortie choisi (capital ou rente) et de l'origine des versements.

La fiscalité dépend du mode de sortie choisi (capital ou rente) et de l'origine des versements. En cas de décès : Le PER bénéficie d'une fiscalité avantageuse en matière de transmission, similaire à celle de l'assurance-vie.

Points d'attention

Malgré ses nombreux avantages, le PER présente quelques aspects à considérer :

Blocage de l'épargne : Sauf cas exceptionnels de déblocage prévus par le législateur, l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Frais : Certains PER peuvent comporter des frais élevés (gestion, entrée, sortie) et il est donc crucial de comparer les offres avant de se lancer. Risque financier : Comme tout placement financier, le PER comporte un risque de perte en capital, notamment sur les supports en unités de compte.

Pour qui le PER est-il particulièrement intéressant ?

Le PER s'adresse à un large public, mais il est particulièrement adapté pour :

Les personnes fortement imposées , qui bénéficieront pleinement de l'avantage fiscal à l'entrée, en particulier pour les TMI à 41% et 45% ;

, qui bénéficieront pleinement de l'avantage fiscal à l'entrée, en particulier pour les TMI à 41% et 45% ; Les indépendants et professions libérales , qui peuvent y trouver une alternative intéressante aux contrats Madelin ;

, qui peuvent y trouver une alternative intéressante aux contrats Madelin ; Les salariés souhaitant compléter leur retraite future ;

souhaitant compléter leur retraite future ; Les personnes proches de la retraite , qui peuvent profiter de l'avantage fiscal à l’entrée sur une courte période à un moment où ils sont encore fortement imposés.

Comment optimiser son PER ?

Pour tirer le meilleur parti de son PER, plusieurs stratégies peuvent être envisagées :

Commencer tôt : Plus on commence à épargner tôt, plus le capital aura le temps de fructifier. Verser des capitaux de façon régulière : Des versements réguliers permettent de lisser les points d’entrée sur les marchés financiers. Adapter l'allocation d'actifs : Il est important d'ajuster la répartition entre fonds en euros et unités de compte selon son profil de risque et l'horizon de départ à la retraite. Plus l’âge de la retraite est proche, plus il convient de privilégier les fonds en euros par rapport aux supports plus risqués. Profiter au maximum des plafonds de déduction fiscale : Les plafonds non utilisés des 3 années précédentes peuvent être cumulés avec le plafond de l’année en cours. Combiner avec d'autres placements : Le PER peut s'intégrer dans une stratégie patrimoniale globale, en complément d'autres supports d'épargne.

Le Plan d'Épargne Retraite représente un dispositif incontournable dans le paysage de l'épargne retraite en France . Il offre une flexibilité et des avantages fiscaux attractifs, tout en permettant une personnalisation selon les besoins et le profil de chaque épargnant.

Cependant, comme tout placement financier, il nécessite une réflexion approfondie et une stratégie adaptée à sa situation personnelle . Le PER s'inscrit dans une démarche de long terme, visant à assurer un complément de revenus individuel pour la retraite. Il répond ainsi à un besoin croissant de sécurisation financière face aux incertitudes importantes concernant l'avenir du système de retraite par répartition , qui pâtit toujours d’un déficit structurel en dépit des nombreuses réformes mises en œuvre depuis plus de 30 ans.

Avertissements :

Le risque diffère selon le choix des supports. L’épargne constituée dans le PER n’est pas disponible en cours de vie du contrat ; en dehors des événements exceptionnels.

Risque de perte en capital – Performances non garantie – Placement long terme – Liquidité limitée. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement.