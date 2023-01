Grâce au Plan d’épargne retraite (PER), il est possible d’obtenir une réduction d’impôts sur l’année 2023. Vous pouvez défiscaliser jusqu’à 10% de vos revenus annuels. Nous vous expliquons comment procéder pour défiscaliser jusqu’à 32 909 euros.

Le Plan d’épargne retraite (PER) en 2023-iStock-nd3000

Utiliser le Plan d’épargne retraite comme outil de défiscalisation

Lancé le 1er octobre 2019, le Plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne retraite. Il sert à remplacer les autres PER (Perp, Perco, Madelin, Préfon pour les fonctionnaires). Ce produit permet d’économiser pendant votre vie active afin d’obtenir, au moment du départ à la retraite, un capital ou une rente. Le rendement de ce placement à long terme dépend de différents critères dont l’âge, les montants versés ou encore la gestion choisie. Le PER s’alimente grâce à des versements libres mais aussi par des transferts de PER d’entreprise. Mais en plus de se constituer un capital, le PER permet de bénéficier d’avantages fiscaux intéressants. En effet, le Plan d’épargne retraite permet de déduire les versements de vos revenus pour ainsi réduire vos impôts.

Comment et combien économiser ?

Le plafond total d’épargne retraite déductible des impôts est calculé de façon automatique. Concrètement, il correspond à 10% de vos revenus annuels. La limite maximale étant fixée à 32 909 euros en 2022. Cependant, ce plafond est cumulable sur les trois dernières années. Vous pouvez donc verser sur votre Plan d’épargne retraite 10% de vos revenus de 2022 en ajoutant les plafonds annuels non utilisés des trois années précédentes. Pour un contribuable qui gagne bien sa vie, ce montant peut donc approcher des 130 000 euros.

Pour qui est-ce intéressant de défiscaliser grâce au PER ?

La défiscalisation grâce au PER n’est pas intéressante pour tout le monde. Plus vous payez d’impôt, plus cela est intéressant. Celles et ceux qui se situent dans les tranches de 30% ou 45% du barème de l’impôt sur le revenu ont tout intérêt à alimenter leur PER. En effet, les sommes ayant été défiscalisées lors du versement, seront fiscalisées au moment de la sortie. Ainsi, si vos revenus risquent de baisser lors de votre départ à la retraite, ce qui est souvent le cas, alors la transaction est intéressante. Cependant, si vous n’êtes imposés qu’à 11% et que vos revenus sont susceptibles d’augmenter, vous serez perdants. Dans ce cas, il est plutôt conseillé de se tourner vers un autre produit d’épargne.

Attention à ne pas bloquer vos économies

Il faut également avoir en tête que l’argent que vous placez sur votre PER sera bloqué jusqu’à votre retraite. Le seul moyen de débloquer l’argent avant est si vous l’utilisez pour acheter votre résidence principale. Il est donc conseillé de bien réfléchir avant de placer de l’argent sur ce produit d’épargne, surtout si vous avez besoin de souplesse avec vos économies. Par ailleurs, il est important de bien se renseigner lors du choix de votre PER. Attention à ne pas choisir un Plan d’épargne retraite dont les frais sont trop élevés, auquel cas l’avantage fiscal ne serait plus très intéressant.