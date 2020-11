Le PER séduit les épargnants

Un an après son lancement, le Plan épargne retraite semble avoir séduit les Français. La loi PACTE de 2019 a permis la création de trois nouveaux plans d'épargne retraite : le PER individuel, le PER collectif et le PER obligatoire. Plus d'un an après leur lancement simultané, le succès des PER est palpable : près de 1,8 millions de Français en sont équipés et ils représentent plus de 8 milliards d'euros d'encours. Un succès indiscutable pour les professionnels du courtage, qui esquissent toutefois des pistes d'amélioration. Décryptage.

Comment fonctionne le PER ?

Comment expliquer ce succès ?

Des pistes d'amélioration

Lancés en octobre 2019, ces trois produits ont pour vocation de remplacer les différents produits d'épargne retraite du marché. Le PER individuel remplace ainsi le Perp et le contrat Madelin, le PER d'entreprise collectif succède au Perco et le PER d'entreprise obligatoire remplace le contrat article 83. Concrètement, le PER est une enveloppe retraite unique aux règles de fonctionnement harmonisées. Les modalités d'adhésion et les fonctionnements varient selon les plans, mais les trois PER comportent chacun trois compartiments de cotisations : Individuel (versements individuels sur une base volontaire), Entreprise Collectif (primes d'épargne salariale) et Entreprise Obligatoire (cotisations obligatoires des régimes catégoriels). Ce système de compartiments permet aux clients de gérer plus facilement leurs différents contrats de retraite complémentaire. Les souscripteurs d'un PER d'entreprise collectif peuvent par exemple y verser des sommes venant d'un autre PER d'entreprise ou d'un PER individuel.Selon une enquête réalisée courant 2020 par le syndicat du courtage d'assurance Planète CSCA auprès de ses 2 100 cabinets, le succès des PER, un an après leur mise en place, est indiscutable. En effet, 98,26 % des professionnels interrogés connaissent l'existence des nouveaux PER et 86,96 % y sont favorables. Ces professionnels louent notamment la souplesse des modalités d'utilisation des produits : simplification des transferts d'un plan à l'autre, harmonisation des règles de fiscalité, ouverture à une sortie en capital, etc. 87,83 % des répondants saluent également la suppression des freins à la souscription, notamment l'effet tunnel et la sortie en rente obligatoire.Les courtiers interrogés par Planète CSCA estiment cependant que la popularité des PER pourrait encore croître avec des ajustements. Parmi les pistes de développement avancées, on retrouve la simplification de la portabilité des anciens dispositifs vers le PER ou encore la mise en place de pénalités de retard pour les entreprises récalcitrantes. Le président de Planète CSCA pointe du doigt l'implication essentielle des professionnels du courtage dans le développement du produit d'épargne. Les courtiers seront, selon lui, « force de propositions pour accélérer encore le développement de cette épargne retraite, essentielle pour les revenus des retraités aux côtés de la répartition, et nécessaire à la relance par le financement de l'économie ».