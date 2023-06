Le pavillon, qui abrita les amours de Louis XV et de la comtesse du Barry, est à vendre

Remarquablement conservé, le pavillon de musique de la comtesse du Barry, près de Versailles, cherche son futur propriétaire pour plus de 44 millions d’euros.

Le pavillon de musique de la comtesse du Barry, maîtresse du roi Louis XV , à Louveciennes, dans les Yvelines (78), construit à l’origine pour abriter leurs amours, loin de la cour, est en vente pour plus de 44 millions d’euros. Il est dans un état de conservation remarquable et tous ses ornements sont visibles comme au premier jour. Plusieurs livres font état des visites du roi au pavillon de musique construit par Claude Nicolas Ledoux, comme les Souvenirs du peintre Mme Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun. « Tous les jours, après dîner, nous allions prendre le café dans ce pavillon si renommé pour le goût et la richesse de ses ornements. La première fois que madame Dubarry me le fit voir, elle me dit «C’est dans cette salle que Louis XV me faisait l’honneur de venir dîner. Il y avait au-dessus une tribune pour les musiciens qui chantaient pendant le repas ». Aucun domestique ne restait à Louveciennes permettant aux deux amants de se retrouver en toute liberté.

Construit en seulement 9 mois, c’est une véritable prouesse architecturale. Il est inspiré de l’antiquité grecque avec ses lignes droites et pures. Dans le salon central, on retrouve 16 pilastres à chapiteaux corinthiens dorés. Ce style néoclassique est une innovation pour l’époque. « L’architecture monumentale du pavillon de musique est très rare. C’est une architecture plutôt réservée aux temples et aux palais des rois. Ce pavillon est d’un luxe inouï », analyse Guillaume Denniel, antiquaire en immeubles, chargé de la vente, sur sa page Facebook. Il s’agit de l’un des premiers bâtiments de style Louis XVI alors qu’il a été construit sous le règne de Louis XV. « Ce sera un palais-boudoir où tout aura le fini et le précieux d’un bijou », écrivaient les frères Goncourt au sujet de ce pavillon de plaisance qui a vu le jour en 1771.

Reconstruit à l’identique

Il comprend une succession de grands salons en enfilade en rez-de-chaussée et 5 chambres au premier étage ainsi qu’un appartement indépendant au sous-sol. Un parc paysagé de 4 hectares avec des arbres centenaires, des platanes et des séquoias vient compléter le bien. Toutes les pièces du premier étage donnent sur une balustrade qui offre une vue sur Paris et au loin la Tour Eiffel. On retrouve une cuisine à chaque niveau du pavillon, même au sous-sol. Un monte-charge à l’entrée de la cuisine dessert le premier étage. Une dépendance à tourelles construite en 1852 en brique et en pierre comprenant notamment une salle de réception ainsi qu’une maison de gardien s’ajoutent au pavillon de musique.

Après avoir appartenu à la comtesse du Barry, le pavillon est ensuite passé entre les mains de plusieurs propriétaires dont le banquier Jacques Laffitte en 1818, qui a fait surélever le pavillon d’un étage, et le journaliste et parfumeur François Coty en 1929. Ce dernier engagea de travaux de grande ampleur dans le pavillon de musique pour réaliser ses laboratoires de parfumerie en sous-sol mais l’édifice se fissura lorsque les premiers coups de pelle furent donnés. Le Pavillon, qui est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, fut reconstruit à l’identique et consolidé par une ossature en acier et en béton.