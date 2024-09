Le Pass Rail, un succès mitigé-iStock-M-Production.jpg

Des résultats bien inférieurs aux attentes

Lancé début juin 2024, le Pass Rail a été une initiative phare du gouvernement pour encourager les jeunes Français à voyager en train cet été. Pour 49 euros par mois, les jeunes de 16 à 27 ans pouvaient voyager en illimité sur les trains régionaux (TER) et Intercités durant les mois de juillet et août. Cette offre visait non seulement à promouvoir une alternative écologique à la voiture, mais aussi à faciliter l'accès à la mobilité pour les jeunes pendant la période estivale. Cependant, les résultats obtenus sont loin des ambitions initiales, laissant un bilan mitigé pour cette première expérimentation.

Près de 2,4 millions de billets émis

Selon les chiffres du ministère des Transports, le Pass Rail s'est écoulé à 235 376 exemplaires, bien en deçà des 700 000 espérés au lancement du projet. En tout, près de 2,4 millions de billets ont été émis à zéro euro grâce à ce dispositif. Le ministre délégué aux Transports, Patrice Vergriete, a tout de même salué cette première édition, déclarant : « Derrière les chiffres encourageants de cette première expérimentation du pass Rail, je pense à tous les jeunes qui ont pu voyager cet été, rejoindre leurs familles et leurs amis et découvrir nos territoires ».

Pourquoi ce succès mitigé ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce succès mitigé. D’abord, la limitation du Pass Rail aux seuls TER et Intercités, excluant les TGV, y compris les trains Ouigo, a pu réduire son attractivité. Les TGV, plus rapides et souvent préférés pour les longs trajets, étaient absents de l'offre, ce qui a pu décourager une partie des jeunes voyageurs. De plus, malgré un coût relativement bas, certaines régions offrent déjà des alternatives locales avantageuses pour les jeunes, ce qui a réduit l'impact du Pass Rail dans ces zones. Comme le souligne Arnaud Aymé, spécialiste des transports chez Sia Partners, «la cible est limitée à des jeunes qui profitent déjà dans les régions où ils habitent d'offres régionales avantageuses, et donc le Pass Rail voulu par le gouvernement est limité par les offres qui existent au niveau régional».

Qui finance le Pass Rail ?

La mesure, qui a coûté 15 millions d'euros, a été financée à 80 % par l'État et à 20 % par les régions. Il est intéressant de noter que certaines régions, initialement réticentes à financer cette initiative, ont fini par y adhérer, bien que l'Île-de-France, où le Pass Navigo coûte 86,40 euros par mois, soit restée en dehors du dispositif. Régions de France, l'association regroupant les collectivités régionales, a préféré ne pas commenter les chiffres, indiquant que le Pass Rail est « une mesure commerciale parmi d'autres » et précisant qu'une enquête qualitative sera menée pour évaluer l'impact réel du dispositif sur la mobilité des jeunes.