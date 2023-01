Le Paris de Haussmann revisité grâce à l’intelligence artificielle

Spécialiste des villes vertes, Vincent Callebaut s’est penché sur un dialogue possible entre bâtiments haussmanniens traditionnels et architecture biomimétique à énergie positive.

Alors que les prouesses textuelles de l’intelligence artificielle ChatGPT sont régulièrement mises en avant depuis des semaines, cette technologie réserve également de belles surprises en matière visuelle. Récemment encore, Le Figaro immobilier évoquait cette expérience s’appuyant sur le logiciel Midjourney pour dessiner un ensemble complet d’appareils électroménagers s’inspirant de l’œuvre architecturale de Gaudi . Cette fois-ci, c’est l’architecte belge installé à Paris Vincent Callebaut et son équipe qui se sont aidés d’outils d’intelligence artificielle pour évoquer un Haussmann 2.0.

Dans le prolongement de son plan de transition écologique pour la capitale «Paris Smart City 2050» lancé en 2014 , l’agence d’architecture a voulu, selon un texte publié en ligne , continuer «d’explorer, via de nouveaux outils d’intelligence artificielle, le concept de solidarité climatique et énergétique entre bâtiments haussmanniens énergivores et architectures biomimétiques à énergie positive inspirées à la fois des formes et des structures.» Il s’agit notamment de préserver le patrimoine historique de la capitale tout en créant des îlots de fraîcheur urbaine qui permettent également de rapatrier en ville nature, biodiversité et agriculture.

Paris respirant

Vincent Callebaut voit ces bâtiments comme des Archibiotiques (mélange d’architecture, de biologie et de TIC, technologies de l’information et de la communication) qui laisseraient la part belle aux énergies renouvelables et aux matériaux biosourcés (comme le bois lamellé-croisé, le pisé, le chanvre, la pierre de structure pleine, le bambou, les microalgues, le mycélium et la paille). L’idée étant que ces structures respectueuses de l’environnement soient aussi capables de produire leur propre énergie, notamment en transformant leurs déchets en ressources. Un élément essentiel pour espérer atteindre l’objectif national de neutralité carbone en 2050.

En remontant aux racines du Paris du baron Haussmann, Vincent Callebaut rappelle que sa vision d’alors avait été résumée dans le slogan «Paris embelli, Paris agrandi, Paris désinfecté », sachant qu’il y avait un gros enjeu sanitaire après les ravages de l’épidémie de choléra de 1832. Aujourd’hui, l’architecte écologiste aimerait que l’on puisse mettre en avant un «Paris résilient, Paris vert, Paris respirant» .