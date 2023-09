Le paiement mobile sans contact est en plein essor en France

Le taux de fraude avec le paiement mobile est bien inférieur à celui lié aux transactions sur Internet. (Photo d'illustration) (Jan Vašek / Pixabay)

Le paiement sans contact via le smartphone a le vent en poupe. Entre 2021 et 2022, ce mode de paiement a vu son nombre d'utilisateurs doubler. Sécurisé et plébiscité pour son côté pratique par la jeune génération, il ne vient cependant pas remplacer la carte bancaire physique, qui reste nécessaire dans certains cas.

De plus en plus de personnes ont recours au paiement sans contact grâce à leur smartphone. L'utilisation de ce mode de paiement, qui permet de payer avec sa carte bancaire enregistrée dans le téléphone, a plus que doublé entre 2021 et 2022 (+137 %), selon les chiffres de Julien Lasalle, secrétaire de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement à la Banque de France. Une tendance qui devrait se poursuivre, explique Le Parisien .

Un plébiscite générationnel

Pour l'heure, ce mode de paiement ne représente encore que 10 % des paiements sans contact, mais 23 % des Français l'utilisent déjà, selon une récente étude du Panorabanques. « Il y a une dimension générationnelle » , estime Basile Duval, porte-parole du comparateur bancaire. Ce mode de paiement serait en particulier plébiscité par les adolescents et les jeunes.

Techniquement, le paiement mobile ne change rien pour le terminal et les commerçants. La banque émettrice de la carte doit cependant verser une partie de la commission d’interchange (entre 0,2 % et 0,3 % maximum) au portefeuille numérique auquel a été associé la carte, comme ApplePay, GooglePay ou SamsungPay. Les accords sur le paiement mobile, confidentiels, font ainsi l'objet d'âpres négociations entre les entreprises éditrices de portefeuilles numériques et les banques.

Un mode de paiement sécurisé

Concernant le risque de fraude, ce moyen de paiement est aussi sécurisé que le sans contact. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement estime que le taux de fraude lié au paiement mobile est de 0,061 %, soit quatre fois mois que celui lié aux transactions par Internet. « Les banques ont d’ailleurs renforcé les procédures d’authentification lors de l’enrôlement de la carte dans le smartphone » , a assuré Julien Lasalle.

En clair, cette innovation a toutes les raisons de continuer à être massivement adoptée par les utilisateurs dans les prochaines années. En parallèle, la carte bancaire physique ne décroît cela dit pas, et reste notamment nécessaire pour les retraits au distributeur de billets ou les paiements à la pompe.