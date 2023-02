Si vous êtes retraité(e) et que vous avez été, durant votre carrière, salarié(e) du secteur privé, les cotisations versées au régime de retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco, vous permettent aujourd’hui de bénéficier d'une pension qui vient en complément de votre retraite de base de la Sécurité sociale. Un nouveau service vous permet dorénavant d’être informé(e) en temps réel du versement de votre dû.

Le nouveau service de l'Agirc Arrco-iStock-Ridofranz

AGIRC - ARRCO, quésaco ?

Depuis le 1er janvier 2019, l’Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres) et l’Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) ont fusionné en un régime de retraite complémentaire unifié, pour tous les salariés de droit privé. Cet organisme de régime complémentaire obligatoire par répartition, verse plus de 80 milliards d’euros de retraites chaque année à 13 millions de retraités. Il revendique sur son site « apporter ses acquis, son expérience et son savoir-faire à ses partenaires de la protection sociale pour faire progresser l’efficience et la qualité des services aux entreprises et aux particuliers ». Avec la mise en place du nouveau service « Alerte de paiement » l'Agirc-Arrco promet à ses ayants droit, plus de « sérénité, et d’instantanéité, en illimité ».

Qu’est-ce que le service « Alerte de paiement » ?

Si le versement des retraites complémentaires est programmé par l'Agirc-Arrco chaque début de mois, il peut cependant osciller entre le 1er et le 3ème jour du mois. Le nouveau service « Alerte paiement » permet aux ayants-droits d’être informés en temps réel par courriel, ou par SMS – selon leur choix - que leur versement vient d’être effectué sur leur compte bancaire.

Comment s’abonner ?

Le service « Alerte de paiement » est gratuit, mais il n’est cependant pas déclenché de manière automatique. Il convient donc de s’y abonner, depuis son espace personnel Agirc-Arrco. Une fois connecté, il suffit de : Cliquer sur vos nom et prénom (en haut à droite de l'écran) ; Puis, sur le bouton « Mes abonnements » ; Ensuite, choisir le mode d'alerte « E-mail ou sms » qui vous convient le mieux Enfin, valider votre choix d’abonnement. Profitez-en pour vérifier que vos informations personnelles (adresse mail, numéro de téléphone, etc.) sont correctes, et si ce n’est pas le cas, effectuez une mise à jour ! Ensuite, activez votre abonnement, l’alerte sera alors déclenchée... « Selon le mode choisi, vous recevrez tous les mois un courriel ou un SMS vous indiquant que le versement de votre pension Agirc-Arrco a été effectué. L’alerte vous est envoyée dès la mise en paiement de votre retraite complémentaire », indique l'Agirc-Arrco. Pour rappel, l’espace personnel du site permet également de gérer en quelques clics, différentes démarches dont le téléchargement de vos attestations de paiements, et fiscales. Le prochain versement de l'Agirc Arrco aura lieu le 1er mars, pour recevoir l'alerte de versement correspondante, inscrivez-vous avant l’échéance ! Si vous ratez le coche, votre inscription prendra effet avant la date du paiement suivant, soit début avril.