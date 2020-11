Savez-vous que depuis le 1er octobre, la Banque publique d'investissement propose un nouveau FCPR ? Voici diverses informations à ce sujet.

Le nouveau FCPR de Bpifrance - iStock-Chainarong Prasertthai

Qu'est-ce qu'un FCPR ?

Focus sur le « Bpifrance Entreprises 1 »

Composition et conditions de souscription

Le sigle FCPR désigne un fonds commun de placement à risque. En d'autres termes, c'est « un véhicule de placement à forte rentabilité. [...] Un organisme collectif [collecte] des capitaux auprès d'investisseurs, qui sont ensuite réinvestis dans des opérations de capital risque ». Et depuis le 1er octobre 2020, un nouveau FCPR a fait son apparition. Lancé par Bpifrance, il se nomme « Bpifrance Entreprises 1 » et a pour objectif de financer des entreprises de l'Hexagone grâce aux investissements de particuliers.Pourquoi la création d'un nouveau fonds commun de placement à risque ? À cause de la pandémie de COVID-19 comme l'explique le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance sur son site web officiel. « Le lancement de ce produit concrétise l'engagement du Gouvernement d'orienter davantage l'épargne vers les investissements de long terme et le financement des entreprises, dans un contexte où les besoins de fonds propres sont plus importants en raison de la crise. » « Bpifrance Entreprises 1 » donne accès au private equity (capital-investissement) aux particuliers qui, pour y souscrire, doivent investir au minimum 5 000 euros. Depuis le début de la crise, les Français ont réussi à beaucoup épargner et le Gouvernement souhaite les encourager à investir cet argent mis de côté dans les entreprises nationales. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance explique ainsi qu' « orienter l'épargne des Français vers l'économie réelle et les entreprises est plus que jamais une priorité. Le nouveau fonds de Bpifrance, accessible au grand public, [permet] aux Français d'investir plus facilement dans un portefeuille large et diversifié de PME françaises. C'est une étape importante, qui prolonge les efforts de diversification des supports d'épargne que nous avons entamés avec la loi PACTE ».Depuis le 1er octobre, les particuliers peuvent donc souscrire au « Bpifrance Entreprises 1 » « qui offre la possibilité d'investir dans un portefeuille agrégé de plus de 1 500 entreprises, majoritairement françaises et non cotées, issues du portefeuille des fonds de capital-investissement partenaires de Bpifrance ». Pour souscrire à ce nouveau FCPR, il faut se rendre sur le site web 123-im.com qui est une plate-forme digitale sécurisée. Les réseaux bancaires, les assureurs et les gestionnaires de patrimoines peuvent aussi vous aider à y souscrire si vous le souhaitez. Attention cependant, comme le stipule le site du Ministère de l'Économie, puisque ces investissements sont en lien avec de nombreuses entreprises non cotées, il y a un risque de perte en capital. Pour avoir accès au « Bpifrance Entreprises 1 », il faut respecter quelques conditions comme : être une personne physique ; être résident fiscal en France ; investir 5 000 euros minimum lors de la souscription. Ce nouveau FCPR a une durée de vie de six années, durée prorogeable d'une année. Selon Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, les particuliers investisseurs peuvent espérer un rendement annuel brut de 5 à 7 %.