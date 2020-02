Le nom du Français qui a acquis cette maison de campagne 35 M€, est connu

VIDÉO - C'est Jean-Bernard Lafonta, ancien président du directoire de Wendel, qui a acheté cette maison située en plein cœur de Paris.

Comme pour toute vente exceptionnelle, son nom avait été soigneusement tenu secret jusque-là. Mais il est désormais connu. L'acquéreur de la maison de campagne de la rue Oudinot (7e arrondissement de Paris) vendue aux enchères 35,1 millions d'euros et que Le Figaro vous a fait visiter, a été acquise par Jean-Bernard Lafonta, selon L'Agefi. Son nom nous a été confirmé par un proche du dossier.

Ce financier de 58 ans a travaillé au sein de la banque Lazard, de BNP Paribas et enfin de Wendel, une société d'investissement familiale, dont il a été président du directoire. Il y a dix ans, il a co-fondé un fonds d'investissement HLD qui reprend et développe des entreprises européennes de tous secteurs d'activité (Kiloutou, Tessi ou Coyote..). Il y a un an, la société a mis la main sur le leader américain du bridge en ligne, BBO. Dans cette aventure, Jean-Bernard Lafonta est soutenu depuis six ans par des entrepreneurs tels que Decaux, Norbert Dentressangle ou encore Claude Bébéar.

Que compte-t-il faire de ce patrimoine immobilier laissé à l'abandon depuis 30 ans? Contacté par Le Figaro, Jean-Bernard Lafonta n'a pas souhaité faire de commentaires. «L'opération a été réalisée via la SCI 12 rue Oudinot en vue d'un investissement immobilier à destination professionnelle», précise L'Agefi. Une information qui nous a été confirmée. Autrement dit, le co-fondateur de HLD n'envisage ni de s'installer à titre personnel dans cette propriété située à deux pas des Invalides, ni de construire un projet immobilier résidentiel.

Il ne le peut pas. Jean-Bernard Lafonta est en effet contraint de rénover l'ensemble immobilier de la rue Oudinot à l'identique. C'est le plan de sauvegarde spécifique au 7e arrondissement de Paris qui l'y oblige. Publié en mai 2016, il interdit non seulement la démolition de l'ensemble immobilier mais aussi la construction de nouveaux bâtiments ou l'extension de l'existant. Pour l'heure, son projet n'est pas encore défini pour la simple et bonne raison qu'il attend la fin du délai de deux mois - qui prend fin début avril - pendant laquelle la mairie de Paris peut faire valoir son droit de préemption.

L'ensemble immobilier de près de 1600 m² comprend un «hôtel particulier» de près de 600 m² (sur deux niveaux) et son vaste jardin de 950 m² caché derrière un immeuble à l'abandon (environ 1000 m², sur trois niveaux). Les deux édifices nécessitent d'importants travaux estimés à environ 10 millions d'euros. Mis en vente six millions d'euros, il a été acquis à un montant quasiment deux fois plus élevé que celui espéré par l'ancien propriétaire (plus de 20 millions d'euros).