Le nid d'espion de James Bond bradé à moitié prix... pour 50% de sa surface

Cette superbe villa niçoise ayant appartenu à Sean Connery n'a pas trouvé preneur à 30 millions d'euros. Qu'à cela ne tienne, son propriétaire divise la facture par deux en séparant les bâtiments.

Cette incroyable villa du Roc Fleuri, à Nice, n'a été occupée par le célèbre acteur écossais Sean Connery que jusque dans les années 80. Pourtant, elle reste connue par beaucoup d'habitants du secteur comme la demeure de James Bond. Malgré d'indéniables atouts, la bâtisse qui avait fait craquer le comédien décédé en octobre dernier, n'a pas trouvé preneur depuis sa mise en vente que nous évoquions en juin dernier. Avec ses 1000 m² habitables et ses 5000 m² de terrain arboré, en bordure de la Méditerranée, le bien, mis en vente par le réseau Knight Frank, affichait une étiquette de prix de 30 millions d'euros. Ce qui réduit sensiblement le nombre d'acheteurs potentiels.

Et l'épidémie de Covid n'améliore pas la situation en empêchant la plupart des acheteurs étrangers friands de ce type de bien de se positionner. Alors pour débloquer l'affaire, comme l'a révélé le Daily Mail, le propriétaire a eu l'idée de couper la poire en deux. Un tarif à moitié prix, soit tout de même 15 millions d'euros, pour la moitié de la propriété. La structure de la villa où Sean Connery a vécu avec sa seconde épouse, Micheline Roquebrune, originaire de la région, se prête, en effet assez bien, à ce type de découpage.

80.000 à 100.000 euros la semaine

Fredrik Lilloe, le patron de l'agence Knight Frank Côte d'Azur, installée à Cannes confirmait il y a quelques jours à Nice-Matin les modalités de cette séparation du bien. «En réalité, la propriété d'une superficie de 1000 m² a été scindée en deux parties par son actuel propriétaire, expliquait-il. Autrement dit, il y a maintenant deux maisons, ce qui explique que le prix de vente a donc été divisé par deux. Le propriétaire, un étranger qui préfère garder l'anonymat, a décidé pour des raisons familiales de vendre la Villa Roc Fleuri. Mais il garde cependant la moitié de cette maison, qui comprend aussi la piscine extérieure circulaire surplombant la Méditerranée. Et il a mis en vente le bâtiment principal qui comporte huit chambres au total, ainsi que la piscine intérieure à débordement.»

À 15 millions d'euros, il semblerait que la clientèle potentielle soit plus large et cette villa mêlant éléments Art Déco et matières naturelles de la colline où elle est bâtie, pourrait bien, cette fois-ci, trouver preneur. Il est vrai que ce genre de propriété peut se louer assez facilement entre 80.000 et 100.000 euros la semaine. Pour un peu, on trouverait presque qu'à 15 millions d'euros, c'est une affaire.