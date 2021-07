Le médiateur de l'AMF très sollicité par les épargnants

Le 16 juin dernier, les régulateurs financiers de l'AMF (Autorité des marchés financiers) ont présenté leur rapport annuel. Ils y indiquaient une activité exponentielle des investisseurs particuliers, ainsi que l'irruption de nouveaux investisseurs sur les marchés boursiers. Mais le rapport soulignait aussi l'explosion des escroqueries ayant recours à l'usurpation d'identité, et l'interdiction de 2400 sites suspectés de véhiculer des offres de placements frauduleuses... Un contexte de nature à générer une augmentation conséquente des saisines de la Médiation de l'AMF.

Le me?diateur de l'AMF tre?s sollicite? par les e?pargnants - iStock-BrianAJackson

La crise sanitaire, terreau d'arnaques en tous genres

Le rôle du médiateur de la Médiation de l'AMF

Si les escroqueries sur le web ne datent pas d'hier, la crise sanitaire leur a donné un essor supplémentaire. D'une part, parce que les paiements en ligne ont explosé au niveau mondial. Avec la fermeture des commerces non-essentiels, les consommateurs se sont, en effet, massivement tournés vers les canaux digitaux pour acheter tous types de produits, y compris ceux « de seconde nécessité ». Les produits ménagers, par exemple ont enregistré une hausse annuelle de 51 %, les jeux et jouets de 34 % et les vêtements de sport de 31 %. Le web est ainsi devenu un terrain de jeux encore plus gigantesque pour les cyber-délinquants, en quête de détournements de RIB et autres usurpations d'identités... Par ailleurs, la crise sanitaire a aussi généré un phénomène de "surépargne". Les Français auraient en effet accumulé, entre janvier 2020 et mars 2021 un bas de laine estimé par la Banque de France à 142 milliards d'euros ... De quoi allécher les escrocs qui ont rivalisé d'imagination pour mettre la main sur cette manne financière ; notamment en proposant de faux investissements financiers, promettant des rendements mirobolants... Heureusement, le gendarme de la Bourse veille ! L'AMF a en effet placé sur listes noires, un nombre historique de sites ou entités jugés frauduleux : 500 en 2019, 1 200 en 2020...Ils sont 2 400 à date !Outre son travail de veille pour parer aux arnaques, l'AMF offre aussi aux épargnants, un service de médiation gratuit. La médiation de l'AMF s'appuie sur une équipe de juriste qui lui est dédiée et qui est chapeautée par François Denis du Péage, le délégué du Médiateur au sein de la Direction des relations avec les épargnants. Ce service s'est très fortement mobilisé depuis 18 mois, pour répondre à une hausse constante des demandes : rien qu'au premier trimestre 2021, le service enregistrait 67% d'augmentation du nombre des saisines. L'AMF indiquait dans son rapport que 90% des dossiers de litige traités portaient sur des plaintes d'épargnants relatives à une mauvaise exécution d'ordre, une mauvaise information ou un mauvais conseil prodigué. Le délai entre la réception du dossier d'un plaignant et l'émission de l'avis du médiateur s'élevait, ces derniers temps, à 5 mois et demi, avec une médiane d'environ 3 mois et demi ; des délais qui pourraient être amenés à s'allonger au vu du nombre de sollicitations qui ne faiblit pas...