Le marché obligataire : comprendre les obligations et leur rôle dans un portefeuille

Crédit photo : 123RF

Investir sur les marchés financiers ne se limite pas aux actions. Les obligations jouent un rôle crucial dans la diversification et la stabilisation des portefeuilles d'investissement. Comprendre les obligations et leur fonctionnement est fondamental pour tout investisseur souhaitant optimiser ses rendements tout en minimisant les risques. Découvrez comment fonctionnent les obligations et pourquoi elles sont importantes dans un portefeuille d'investissement.

Qu'est-ce qu'une obligation ?

Une obligation est un titre de créance émis par une entité (gouvernement, entreprise ou autre organisation) pour emprunter de l'argent. En achetant une obligation, vous prêtez de l'argent à l'émetteur en échange de paiements d'intérêts réguliers, appelés coupons, et du remboursement du capital à l'échéance.

Caractéristiques des obligations

Une obligation se caractérise par plusieurs notions :

La valeur nominale : il s'agit du montant de l'emprunt initial, qui sera remboursé à l'échéance.

c'est le taux d'intérêt payé par l'émetteur, généralement exprimé en pourcentage de la valeur nominale.

c'est la date à laquelle l'émetteur doit rembourser la valeur nominale de l'obligation.

c'est le prix auquel l'obligation se négocie sur le marché secondaire. En fonction des conditions de marché, il peut être supérieur ou inférieur à sa valeur nominale.

Les différents types d'obligations

Il existe plusieurs types d'obligations, chacune présentant des caractéristiques et des risques différents :

Les obligations d'État : elles sont émises par les gouvernements pour financer leurs dépenses. Exemples : les Bons du Trésor américain, les OAT françaises. Elles sont généralement considérées comme les plus sûres, mais avec des rendements plus faibles. En France, les collectivités locales peuvent elles aussi émettre des obligations pour financer des projets publics.

elles sont émises par des entreprises pour financer leurs projets. Elles offrent souvent des rendements plus élevés en raison du risque de crédit plus important.

les coupons sont ajustés périodiquement en fonction d'un taux de référence, ce qui peut protéger contre l'inflation.

elles peuvent être converties en actions de la société émettrice à des conditions prédéfinies, offrant un potentiel de rendement supplémentaire.

Le fonctionnement du marché obligataire

Le marché obligataire se divise en deux segments principaux : le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire est le marché sur lequel les nouvelles obligations sont émises et vendues aux investisseurs pour la première fois. Une fois émises, les obligations peuvent être achetées et vendues entre investisseurs sur le marché secondaire . Le prix des obligations sur ce marché fluctue en fonction des variations des taux d'intérêt, du risque de crédit et d'autres facteurs économiques.

Le rôle des obligations dans un portefeuille

Les obligations sont un élément fondamental de tout portefeuille bien diversifié. Elles offrent une diversification, une réduction du risque, des revenus réguliers et une protection contre la volatilité des marchés :