Le marché immobilier devrait se calmer en 2022 après une année 2021 exceptionnelle

Après une année 2021 record, le marché immobilier devrait se tasser légèrement. Les taux d'emprunt commencent à remonter, et les prix dans certaines villes amorcent une baisse, comme à Paris.

Après une année 2021 exceptionnelle, l'année 2022 devrait marquer le retour à un marché immobilier plus calme, rapporte BFMTV . L'année dernière, les acquéreurs cherchant plus d'espace et de verdure, la hausse a été forte dans les villes moyennes et/ou situées sur le littoral.

« Au niveau national, les prix ont ainsi augmenté en moyenne de 10,3 % au cours des 24 derniers mois, un rythme que nous n’avions plus connu depuis la période 2009-2011 » , souligne MeilleursAgents. Les prix dans les zones péri-urbaines ont augmenté de 13,1 % en 2 ans et de 9,5 % dans les communes plus isolées, selon MeilleursAgents.

Les taux remontent

L'activité en 2021 a profité non seulement d'un report des ventes non conclues en 2020 en raison de la crise, mais aussi de taux d'emprunt particulièrement bas. Mais ces taux devraient remonter en 2022. En février, ils sont de 0,93 % (+ 0,2) sur 15 ans, 1,03 % (+ 0,4) sur 20 ans et 1,21 % (+ 0,2 ) sur 25 ans, selon les chiffres diffusés par le courtier Capfi.

L'OAT 10 ans, un des indicateurs de référence pour établir les taux d’intérêt, est lui aussi en augmentation. Il atteint 0,65 % contre 0,33 % à la fin du mois de janvier. « Cette situation, si elle devait perdurer, pourrait encourager les banques à poursuivre le mouvement de relèvement progressif des taux de crédit immobilier » , craint Olivier Lendrevie, Président du courtier CAFPI.

Réforme de l'assurance emprunteur

La réforme de l'assurance emprunteur pourrait cependant compenser cette hausse des taux. Il va être possible de la résilier à tout moment pour se tourner vers un contrat plus avantageux. Des économies en perspective pour de nombreux demandeurs.

Le volume des transactions en 2022 devrait atteindre le niveau de la fin d'année 2019, soit avant la crise sanitaire.