Le marché immobilier des bureaux est encore prisé des investisseurs, en France

Pour 2021, les investisseurs professionnels misent sur les bureaux. La France sera le troisième marché d'Europe qui connaîtra la plus forte reprise cette année dans ce domaine de l'immobilier, selon une étude de CBRE.

L'engouement pour le télétravail ne fait pas plier le marché de l'immobilier de bureau : les investisseurs sont bien présents. La France se placerait troisième sur le podium de la plus forte reprise dans les années qui viennent, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas, selon une étude de CBRE, le leader mondial dans le conseil en immobilier d'entreprise relayée par BFMTV.

Les volumes d'acquisition en hausse

En 2020, Paris était la capitale européenne qui avait toutes les faveurs de ces investisseurs devant Londres et Berlin. Vingt milliards d'euros ont été investis dans l'immobilier d'entreprise au sein de la capitale.

En 2021, l'optimisme est de rigueur car 60 % des investisseurs interrogés prévoient d'augmenter leurs volumes d'acquisitions en Europe. Les investissements devraient augmenter jusqu'à 5 % en 2021, et ce, toutes classes d'actifs immobiliers confondus. En cette période, 35 % des investisseurs institutionnels européens en immobilier placent le bureau comme la classe d'actifs à privilégier. Le taux passe à 60 % pour le seul marché français précise la chaîne d'information.

Le résidentiel devant la logistique

En considérant les investissements en Europe sur l'immobilier, le résidentiel emporte 24 % des intentions contre 22 % pour la logistique. Mais quand on rentre dans le détail de ces intentions, ce sont les résidences seniors et étudiantes qui ont la préférence des investisseurs, puis les entrepôts logistiques et les data centers. Mais les envies des investisseurs pourraient être contrariées « du fait du manque d'offres sur ces classes d'actifs » souligne le directeur exécutif investissements de CBRE France.