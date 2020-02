Le marché des SCPI en 2019 : une collecte record et une prime de risque au plus haut historique !

Le marché des SCPI, qui n'a pas connu de baisse de régime depuis plus de 25 ans, est en train de battre tous ses records : l'ASPIM et l'IEIF viennent en effet de publier les chiffres du marché de la pierre papier pour 2019 et ils sont impressionnants. 8,6 milliards € de collecte nette, soit +68% par rapport à 2018, et une capitalisation qui atteint 65,1 milliards € à fin 2019 (+ 17% par rapport à fin 2018 et un doublement en 5 ans).

Derrière cet engouement pour la pierre papier, il y a bien sûr la quête de rendement devenue de plus en plus compliquée pour les épargnants : avec des taux d'intérêt négatifs, la prime de risque des SCPI s'affiche aujourd'hui à 480 points de base par rapport aux emprunts d'Etat français à 10 ans, un niveau totalement inédit dans l'histoire de ce véhicule d'épargne. Mais d'autres facteurs jouent aussi comme la très bonne tenue des loyers et donc des revenus distribués par les SCPI : le taux de distribution des SCPI (taux de dividende sur valeur de marché ou TDVM) a atteint en moyenne 4,40% en 2019, soit 6 points de base au-dessus du niveau de 2018. De même, les prix de parts progressent significativement en 2019 corrélativement aux hausses des valeurs d'expertises enregistrées sur l'immobilier tertiaire : +1,2% en 2019 (contre +0,8% en 2018), ce qui permet aux SCPI d'afficher une performance globale de 5,6% en 2019.

Véronique Donnadieu, Déléguée générale de l'ASPIM, estime que « l'année 2019 a été particulièrement dynamique pour le marché de l'immobilier non coté grâce à un contexte porteur et des fondamentaux solides. Les OPCI et SCPI s'affirment, année après année, comme des produits performants et stables dans un contexte de baisse du rendement de l'épargne liée à la persistance des taux bas. » Elle ajoute que « ces véhicules devraient trouver toute leur place dans le nouveau Plan Épargne Retraite (PER) introduit par la loi PACTE. »

Pour accompagner cette collecte record de 8,6 milliards € en 2019, 36% au-delà du précédent record de 2017, les SCPI ont engagé un volume très important d'acquisitions immobilières : pas moins de 9,2 milliards € ont été investis, dont 63% sur l'immobilier de bureaux, 12% sur les locaux commerciaux, 10% sur les actifs de santé, 4% sur l'hôtellerie, et 6% sur la logistique et les locaux d'activité. Les 5% restants se ventilent sur le résidentiel, les crèches, les écoles et les locaux mixtes.