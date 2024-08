Le manoir californien où vit Kamala Harris, vaut 4,5 millions de dollars

Kamala Harris, la candidate démocrate à l’élection présidentielle américaine, possède un manoir en Californie et réside dans la résidence officielle de la vice-présidence des États-Unis.

Joe Biden a officiellement passé le flambeau à Kamala Harris , mardi, lors de la convention démocrate à Chicago. Kamala Harris est désormais la candidate démocrate à l’élection présidentielle des États-Unis. Ironie du sort, le patrimoine du couple Harris était deux fois et demi-supérieur à celui du couple Biden en 2021. Forbes estime que Harris et son époux Doug Emhoff détiennent un patrimoine équivalant à 6 millions de dollars (même huit millions de dollars d’après la société immobilière Zillow), dont environ 40 % sont liés à l’immobilier. Le couple Harris occupe actuellement la résidence officielle de la vice-présidence des États-Unis mais possède un portefeuille immobilier bien rempli.

Kamala Harris et son époux sont également propriétaires d’un manoir en Californie, à Los Angeles, dans le quartier chic de Brentwood, dont la valeur est estimée à 5 millions de dollars, soit 4,5 millions d’euros par Zilllow . C’est son mari qui avait acheté la demeure qui compte 4 chambres, 5 salles de bains et une piscine, pour 2,7 millions de dollars en 2012. Kamala Harris est devenue copropriétaire de la maison de 320 mètres carrés après leur mariage.

560.000 dollars de plus-value

Kamala Harris avait aussi acheté seule un loft en 2004 à San Francisco, lorsqu’elle est devenue la première procureur noire de l’État. Le loft est situé au dernier étage de l’immeuble et dispose d’un patio privé, très rare en pleine ville, d’une cheminée, de larges baies vitrées et d’un dressing. Mais Kamala Harris s’en est séparée en février 2021 pour 860.000 dollars (658 000 euros), selon Forbes , soit 560.000 dollars de plus-value par rapport à son prix d’achat il y a 23 ans.

Il serait possible de louer sur Airbnb son ancienne propriété (voir ci-dessus). « Une occasion incroyable de vivre à l’intérieur de la maison ayant appartenu autrefois à la vice-présidente Kamala Harris », mentionne l’hôte sur Airbnb. Elle et Emhoff ont acheté un immeuble à Washington DC en 2017 et l’ont vendu en septembre 2021. Le complexe propose un service de conciergerie ouvert 24h sur 24, un centre de remise en forme et une piscine chauffée sur le toit. La vice-présidente, qui axe notamment sa campagne sur le logement et souhaite octroyer 25.000 dollars aux primo-accédants à la propriété, espère que sa future adresse sera la Maison Blanche.