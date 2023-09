Le loyer moyen avoisine les 1000 euros en région parisienne en 2022

Les loyers s’envolent en Île-de-France avec une augmentation de 2,4 % en 2022 à Paris et en région parisienne selon l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (Olap).

Le loyer moyen en Île-de-France pour un logement non meublé dans le parc privé était de 998 euros hors charges en 2022, selon les calculs définitifs publiés vendredi de l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (Olap). Selon l’Olap, ces loyers ont progressé de 2,4% en 2022 à Paris et dans sa banlieue. Une hausse sensiblement plus importante que celle annoncée dans sa première estimation (1,8%). Ce sont surtout les nouveaux locataires qui ont absorbé cette progression, avec des loyers réévalués de 4,5% en moyenne pour les emménagements. Les locataires qui restent dans leur logement ont subi en moyenne une réévaluation de 1,8% de leur loyer.

La hausse des loyers a été proche de celle de l’Indice de référence des loyers (IRL), de 2,5% en moyenne en 2022 selon les calculs de l’Olap, mais sensiblement inférieure à l’inflation , de 6% cette année-là, relève l’Observatoire. Le loyer moyen hors charges s’est établi à 1.230 euros à Paris intra-muros, pour une surface moyenne de 50 mètres carrés.

Un loyer moyen de 937 euros en petite couronne

Dans les départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), il était de 937 euros, pour 52 mètres carrés en moyenne. En grande couronne (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise), les communes situées dans l’agglomération parisienne ont affiché un loyer moyen de 855 euros, la surface moyenne s’établissant à 57 mètres carrés. Les plus rurales ou éloignées de la capitale, étudiées avec moins de finesse par l’Olap, affichaient elles un loyer de 783 euros pour des biens de 64 mètres carrés en moyenne. La surface moyenne des logements évalués par l’Olap était de 53 mètres carrés, et augmente à mesure que l’on s’éloigne de Paris.

Et qu’en est-il ailleurs en France? En moins d’un an, les loyers ont grimpé quasiment partout, sauf à Strasbourg (-1%) et à Caen (-0,4%). C’est à Bordeaux qu’ils ont le plus flambé (+8,1%), selon Locservice, société spécialisée dans la location entre particuliers.