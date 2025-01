Le livret A et le LDDS ont rapporté des intérêts records en 2024

Grâce à un encours au plus haut et une rémunération élevée, le livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS) ont généré 16,8 milliards d’euros d’intérêts l’an dernier.

C’est un nouveau record : le livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS) ont rapporté 16,80 milliards d’euros d’intérêts en 2024, a annoncé mercredi la Caisse des dépôts (CDC). Ce montant historique est lié à l’encours de ces deux placements très populaires, aujourd’hui au plus haut, et à leur taux de rémunération (3 %) lui aussi élevé.

L’an dernier, les Français ont déposé 14,87 milliards d’euros sur leur livret A (retraits moins dépôts) et 6,55 milliards d’euros sur leur LDDS. Résultat, l’encours total des deux livrets défiscalisés s’élevait à 603,1 milliards d’euros au 31 décembre. Un montant jamais vu, en hausse de 38,2 milliards d’euros par rapport à fin 2023 (+ 6,8 %). Le livret A « reste un produit très attractif pour les Français car il est défiscalisé ; le capital est garanti ; la rémunération est très au-dessus de l’inflation, et il est totalement liquide , a commenté mercredi Olivier Sichel, directeur général par intérim de la Caisse des dépôts (CDC) sur Radio Classique.

Le nouveau succès du livret A en 2024 a un peu surpris. « On aurait pu penser que le reflux de l’inflation pousserait les ménages à dépenser davantage. Mais l’incertitude générale incite à l’épargne » , note Éric Dor, directeur des études économiques à l’Ieseg School of Management. Les valses de gouvernement, le flou qui entoure l’avenir économique, l’instabilité géopolitique sont autant de facteurs qui encouragent l’épargne de précaution. »

Qu’en sera-t-il en 2025 ? Le taux du livret A, détenu par 55 millions de Français, passera à 2,4 % le 1 er février. Ce qui le rendra un tout petit moins compétitif que nombre de fonds en euros d’assurance-vie, au capital garanti et dont la rémunération devrait s’élever à 2,5 % bruts (avant prélèvements sociaux) au titre de 2024.