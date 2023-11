Le LEP, placement intéressant mais pas assez connu-iStock-Khosrork.jpg

Qu’est-ce que le LEP ?

À l’instar du Livret A, le LEP est un placement réglementé dont les fonds sont garantis. Exonérés d’impôts et de prélèvements sociaux, les fonds peuvent être retirés et utilisés à tout moment. Le taux du LEP, revalorisé en 2023, est actuellement deux fois supérieur à celui du Livret A (6% vs 3% pour le Livret A). Pour rappel, le taux du LEP était de 1% jusqu’en février 2022, avant d’être augmenté jusqu’à dépasser l’inflation, en février dernier.

Quel taux pour le LEP ?

Depuis 2020, le taux du LEP est indexé sur l’inflation. Il est révisé deux fois par an, comme celui du Livret A. Depuis le 1er octobre 2023, le taux de rémunération du LEP est fixé à 6% (contre 6,1% précédemment). Le plafond est relevé de 7 700 euros à 10 000 euros hors intérêts.

Qui peut ouvrir un LEP ?

Le LEP est ouvert à tous les épargnants âgés de 18 ans et plus dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas certains plafonds (de 21 393 euros pour une part de quotient familial jusqu’à 78 533 euros pour 6 parts). La Banque de France a indiqué dans un communiqué de presse, publié le 31 octobre dernier, que les majeurs de moins de 25 ans étaient, en grande majorité, éligibles à l’ouverture d’un LEP. Or, ils représentent actuellement moins de 2,5% des détenteurs de LEP (et seulement 1% des LEP plafonnés). L’Insee confirme par ailleurs que la tranche des 18 à 24 ans a le niveau de vie moyen le plus faible parmi les adultes et est la plus touchée par la pauvreté. Environ un quart des 18-24 ans toucherait ainsi moins de 1 102 euros nets par mois (60% du revenu médian).

LEP vs Livret A

On comptabilise actuellement 5 millions de Livret A en France, contre 250 000 LEP. Cet écart s’explique notamment par le fait que le Livret A peut être ouvert dès la naissance, là où l’ouverture d’un LEP s’effectue à partir de 18 ans. Arrivés à la majorité, les jeunes épargnants, sans doute peu informés des alternatives, ne pensent pas nécessairement à faire basculer leurs fonds sur un LEP, pourtant présentement deux fois plus rentable que le Livret A.