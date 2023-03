Le gratte-ciel visible dans «Spider-Man» sera mis aux enchères à New York

Les propriétaires ont été incapables de trouver un terrain d’entente au sujet de l’avenir du Flatiron Building. Des enchères se tiendront donc le 22 mars pour tenter de trouver une issue.

Le fameux gratte-ciel New-Yorkais, visible dans «Spider-Man» car il abrite le journal où travaille Peter Parker, va être mis aux enchères mercredi 22 mars. La seule issue qui a été trouvée après une lutte acharnée entre ses multiples propriétaires, explique The New York Post . Sorgente Group, GFP Real Estate de Jeffrey Gural et ABS Real Estate Partners détiennent ensemble 75% du Flatiron Building, et Nathan Silverstein 25%. Ce partage du bâtiment donne à chaque propriétaire un droit de veto sur les décisions majeures concernant l’édifice.

Les propriétaires ont été incapables de s’entendre sur l’avenir du bien immobilier et se sont retrouvés dans une impasse. En effet, le locataire des 22 étages, l’éditeur Macmillan Publishers, a décidé de déménager. Nathan Silverstein a proposé de ne pas faire de travaux entre le départ du locataire actuel et l’arrivée du suivant. Mais pour Jeffrey Gural, c’était impensable. Des mises à niveau étaient obligatoires selon lui pour la sécurité incendie notamment. Nathan Silverstein a aussi eu l’idée de diviser l’immeuble de bureaux en cinq propriétés distinctes mais, là encore, Jeffrey Gural, s’y est opposé car le Flatiron Bulding est classé. Silverstein accuse de son côté Jeffrey Gural d’avoir essayé de louer la tour pour un « coût exceptionnellement bas par mètre carré ».

L’un des plus hauts gratte-ciel de Manhattan

Le gratte-ciel à ossature d’acier est vide depuis 2020, aucun accord n’ayant été trouvé entre les propriétaires. En janvier, un juge de l’État de New York a rendu une ordonnance autorisant la tenue d’enchères. Le groupe Sorgente-GFP-ABS fera probablement une offre aux enchères. L’édifice, au-delà d’être la source d’un conflit entre propriétaires, est réputé pour être la seule tour triangulaire de New York. À cet emplacement, se croisent la Cinquième Avenue et Broadway qui est la seule avenue ne respectant pas le plan d’alignement de la ville avec ses croisements à angles droits. Seule solution pour s’intégrer à ce paysage, construire un immeuble en triangle à l’intersection.

Âgé de 121 ans, il tire son nom de sa forme surprenante en fer à repasser (iron) mais on peut tout aussi bien penser à une proue de bateau ou à une colonne antique, comme le souligne la Bibliothèque nationale de France . À l’avant du Flatiron Building, l’angle de l’immeuble est de 25 degrés et la largeur de 2 mètres seulement. « Si on le regarde d’en bas, le Flatiron est réduit à une mince colonne », selon la BnF. Le chantier du Flatiron a été d’une extrême rapidité. « Chaque semaine, un nouvel étage est achevé. Entre février et mai 1902, les panneaux de terre cuite sont posés sur une partie de la façade et l’immeuble est livré le mois suivant », explique la Bibliothèque nationale de France .

Le Flatiron est aussi renommé pour sa hauteur, 87 mètres et 22 étages. C’était l’un des plus hauts gratte-ciel de Manhattan lors de sa construction en 1902 par l’architecte Daniel Burnham même s’il n’a jamais été le plus haut du monde. Son poids est également impressionnant: plus de 300.000 tonnes. Qui deviendra propriétaire de ce colosse? Rendez-vous le 22 mars.