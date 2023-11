Le gendarme avait modifié la date de naissance de sa fille... pour payer moins d'impôts

En changeant la date de naissance de son bébé, le gendarme espérait faire des économies sur ses impôts et la garde de sa fille. (Pexels / Pixabay)

La naissance de sa fille l'a conduit au tribunal. Vendredi 10 novembre 2023, un gendarme de Gironde était jugé par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il était poursuivi pour avoir antidaté la naissance de sa fille, raconte le journal Sud Ouest .

Trahi par le téléphone de la sage-femme

Sur l'acte de naissance qu'il a réussi à se procurer, la naissance est indiquée le 31 décembre 2021. Or, le nourrisson a pointé le bout de son nez le lendemain, soit l'année suivante. Ce qui change tout concernant les impôts et le début de scolarité de l'enfant. Un arrangement qui permettait aux parents de réaliser des économies.

La mère a mis au monde son bébé au domicile familial, à la caserne de Latresne, où travaille son mari. Le 1er janvier 2022, la sage-femme qui l'a aidée à accoucher s'est présentée à la caserne pour récupérer le téléphone qu'elle avait oublié chez les jeunes parents. La professionnelle de santé indique au commandant de la brigade que la petite fille est née le 1er janvier.

Interdit d'exercer une fonction publique

Mais quelques jours plus tard, quand le gendarme annonce la nouvelle à sa hiérarchie, il déclare que son bébé est né le 31 décembre. Le commandant lui indique alors qu'il a dû se tromper car la sage-femme a oublié son téléphone le 1er janvier. L'enquête a d'ailleurs révélé que le téléphone en question avait bien borné autour de la caserne le 1er janvier, et non la veille. Face à son supérieur, le prévenu reconnaît alors qu'il a volontairement changé sur la date afin d'obtenir plus d'avantages, indiquent nos confrères.

Mais face au tribunal, le père de famille assure que l'enfant est née le 31 décembre, assurant que sa hiérarchie avait « mal compris » . Une version des faits confirmée par son épouse et la sage-femme, elle-même. « Ses supérieurs n’ont pas rêvé ce qu’ils ont entendu de sa bouche et cela concorde avec l’enregistrement de la sage-femme. Il embarque tout le monde. Cette affaire privée est devenue publique et professionnelle. La question de sa probité et de sa crédibilité pour représenter l’autorité se pose » , a souligné la vice-procureure. Pour cette fraude, le gendarme a finalement été condamné à deux mois de prison avec sursis. Il a désormais interdiction d’exercer une fonction publique.