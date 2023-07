Le gouvernement a débloqué un budget de 300 millions d’euros pour consolider le dispositif MaPrimeRénov’ en 2024. De quoi offrir un petit coup de pouce supplémentaire aux propriétaires qui se lancent dans des rénovations énergétiques de petite ou de grande envergure.

Le dispositif MaPrimeRénov’ augmenté en 2024 / iStock.com - NicoElNino

5,6 milliards d’euros engagés

Ouverte à tous les propriétaires et lancée en 2020, MaPrimeRénov’ aurait permis d’aider plus de 1,5 millions de Français à effectuer des rénovations énergétiques, pour 5,6 milliards d’euros engagés au total. Le dispositif se présente comme une aide au financement de travaux d’amélioration ou d’optimisation de la performance énergétique d’un logement (isolation, chauffage, ventilation, etc.). Pour être éligibles, les travaux de rénovation doivent être effectués par des entreprises labellisées RGE (« reconnu garant de l’environnement »).

200 000 rénovations d’ampleur en 2024

À compter du 1er janvier 2024, MaPrimeRénov’ sera scindée en deux piliers pour augmenter les rénovations d’ampleur, l’objectif du gouvernement étant de passer de 90 000 rénovations majeures en 2023 à 200 000 en 2024. Ce dernier a par ailleurs annoncé que les barèmes de la prime seraient rendus « plus incitatifs » pour limiter la charge financière des travaux pour les foyers, notamment les plus modestes. Dans le cadre du pilier performance, une prestation d’accompagnement nommée « MonAccompagnateurRénov' » sera désormais obligatoire. Elle permet aux particuliers de faire appel à un interlocuteur spécialisé qui les accompagnera tout au long du parcours de travaux. Le montant de référence de cette aide sera revalorisé, passant de 1 200 euros (programme SARE actuel) à 2 000 euros. La prestation sera par ailleurs intégralement prise en charge pour les ménages les plus modestes, de manière uniforme sur tout le territoire.

Accélérer la décarbonation du chauffage

Le second pilier, nommé « efficacité », permettra de poursuivre les aides MaPrimeRénov octroyées pour les travaux d’isolation, les changements de chaudière ou encore les équipements de chauffage décarboné. L’objectif du gouvernement avec ce pilier est de porter un coup d’accélérateur au remplacement des chaudières fossiles (fioul et gaz) par des solutions décarbonées (l’électricité, biogaz, chaleur renouvelable, etc.). Concernant les chaudières au gaz, l’exécutif a par ailleurs lancé le 5 juin dernier une concertation publique sur la décarbonation du secteur du bâtiment et des moyens de chauffage. Cette dernière prendra fin le 28 juillet prochain. Les nouveaux barèmes ainsi que l’enveloppe globale consacrée à MaPrimeRénov’ devraient quant à eux être dévoilés dans les prochaines semaines, suivant les annonces relatives au projet de loi Finances 2024.