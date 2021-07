Le diagnostic de performance énergétique (DPE) évolue

Le nouveau DPE plus contraignant et pénalisant, mais plus complet. (© DR)

Entré en vigueur le 1er juillet 2021, le nouveau DPE est plus complet et plus lisible. Mais aussi plus pénalisant pour les propriétaires qui franchiraient la ligne jaune, car il devient opposable.

Le classement énergétique est désormais basé sur la consommation.

Visuellement sur l'annonce de vente ou de location figure le classement énergie qui prend en compte la consommation d'énergie primaire et le classement climat qui comptabilise l'émission de gaz à effet de serre du logement.

Par exemple, un logement dont la consommation en énergie est de 216 kWh/m2 par an, correspond à une classification D selon les anciens seuils en vigueur. Le même logement émet 52 kg CO2 /m2 par an, cela correspond toujours selon les anciens seuils à une classification E dans le classement climat.

Avec le nouveau DPE ledit logement sera classé E, car on retient la plus mauvaise classification, mentionnée en évidence sur les annonces.

«Les nouveaux doubles seuils retenus dans le cadre de cette refonte du DPE ne modifient pas le nombre global de passoires énergétiques qui reste a? 4,8 millions de logements, affirme le ministère de l'Ecologie. Mais avec ce nouveau mode de calcul, parmi les logements que l'ancien diagnostic classe au niveau C, par exemple , 60% restent classés C et 40% sont reclassés en B ou D».

Coût énergétique annuel

L'estimation du montant moyen des factures énergétiques fait son apparition sur le nouveau DPE, bien en évidence. Ainsi exprimée en euros, l'information devrait faire mouche auprès des acheteurs et des locataires. Cette mention