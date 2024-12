Le dernier appartement de Claude François est à vendre (quasiment) aux prix moyens du quartier

Les propriétaires qui occupaient depuis plus de 20 ans cet appartement de 72 m² avec 62 m² de toit-terrasse dominant Paris, ont choisi de le céder.

Dans l’agence immobilière spécialisée Architecture de collection, les people ce sont généralement les architectes célèbres qui ont dessiné les logements en vente: Le Corbusier , Robert Mallet-Stevens, Jean Prouvé ... D’où la surprise de retrouver parmi les biens proposés à la vente la dernière résidence occupée par le chanteur de variété Claude François , sans référence à l’architecte des lieux. Un appartement parisien du boulevard Exelmans (16e arrondissement) situé au 8e étage d’un immeuble de 1961 accessible par ascenseur avec une surface de 72,36 m², selon la petite annonce.

Outre son célèbre propriétaire, l’appartement dispose d’un gros atout: deux balcons dont l’un mène à une terrasse à usage privatif de 62 m², située au 10e étage, offrant une vue imprenable à 360° sur la capitale. Le logement dispose d’une entrée avec penderie et bibliothèque, d’une vaste pièce de vie de 39 m², d’une chambre et, bien évidemment, d’une salle de bains. «Si l’appartement avait été un haussmannien classique, nous ne l’aurions pas présenté, explique Aurélien Vernant, directeur d’Architecture de collection. Nous n’avons pas que des grands noms de l’architecture et l’intérêt de ce logement, c’est d’illustrer une vision d’un immeuble de standing des années 60 avec une approche constructive propre à cette époque. Ce n’est pas une architecture remarquable en tant que telle mais il y a cette trame géométrique et ces piliers de béton. Nous aurions aussi pu le mettre en avant même s’il n’avait pas été occupé par Claude François.»

Il faut bien reconnaître que la petite annonce est très sobre et précise comme les annonces «classiques» du site et se garde bien de présenter la moindre photo de la funeste salle de bains. Aurélien Vernant se désole au passage de cette aura de malédiction que certains journaux ont voulu faire planer sur l’appartement qui a connu la fin tragique de Clo-Clo en 1978 en précisant que la famille qui y a vécu depuis la fin des années 1990 s’y sentait très bien.

Terrasse en jouissance exclusive

Reste à savoir si le lien entre ce logement et une icône pop incontournable justifie un bond en avant du tarif. Les difficultés à vendre la dernière villa de Johnny Hallyday malgré les baisses de prix successives montrent que dans un marché difficile, il faut éviter de se montrer trop gourmand . Tout en laissant comprendre que le lien avec un illustre propriétaire mérite une forme de supplément par rapport à un bien comparable qui en serait dépourvu, l’agent immobilier souligne: «Il faut garder la tête sur les épaules avec un prix de présentation qui tient compte des spécificités objectives de ce bien.» Cela donne un prix affiché de 950.000 euros, sachant que dans ce secteur précis du boulevard Exelmans, les tarifs tournent autour de 10.000 €/m².

Il faut ensuite savoir comment l’on pondère le prix de la fameuse terrasse de 62 m², ce qui se fait généralement entre 30 et 50% du prix du mètre carré habitable. Dans ce cas précis, elle est très spacieuse avec une superbe vue mais il s’agit d’une jouissance exclusive et non pas en pleine propriété, ce qui limite les aménagements possibles et donc sa valeur. Et par ailleurs, comme cela transparaît sur les photos, l’appartement nécessite des travaux. Mis en vente tout récemment, le logement suscite déjà beaucoup d’intérêt, surtout de la part d’acheteurs français pour l’instant. Reste à trier les acheteurs sérieux et les curieux.