Le covoiturage domicile-travail en plein boom

Alors que trois Français sur quatre se rendent au travail seuls dans leur véhicule, la flambée des prix à la pompe a déjà poussé bon nombre d’entre eux à chercher à faire des économies. Parmi elles, le partage des trajets pendulaires entre voisins ou collègues est en pleine explosion: sur le site de l’Observatoire national du covoiturage, quelque 400.000 trajets ont été recensés au mois de mars 2022. C’est cinq fois plus qu’il y a un an.

La vingtaine de start-up derrière les applications de mise en relation sont elles aussi en surchauffe: les «lignes» covoiturage développées par Ecov ont enregistré une multiplication par cinq de la fréquentation «pour atteindre des niveaux bien supérieurs à la situation pré-Covid», assure Thomas Matagne, son président fondateur.

«En un mois, les trajets ont augmenté de 70 % et les inscriptions ont presque doublé» , illustre de son côté Joachim Renaudin, chez Karos, qui vient de franchir la barre des 600.000 usagers. «Surtout, les demandes d’entreprises ont été multipliées par dix», explique le responsable des partenariats. Mises sous pression par leurs salariés, les entreprises veulent désormais «aller vite» pour rattraper des années de petits pas en la matière.

De fait, l’implication des (grands) employeurs est cruciale pour massifier et pérenniser le covoiturage domicile-travail. D’abord parce que sa réussite repose sur la massification: plus les salariés d’un même site déposent d’offres, plus les possibilités de covoiturage s’accroissent. Ensuite, parce que les employeurs disposent d’outils pour encourager financièrement ces nouvelles habitudes. Sur son site de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, le groupe Thermador a ainsi converti près de la moitié de ses 450 salariés au covoiturage avec le soutien de l’entreprise Klaxit. Le groupe recourt au forfait mobilité durable pour rembourser ses salariés covoitureurs jusqu’à 600 euros annuels, exonérés de cotisations et de contributions sociales.

«Mais les villes où l’on covoiture le plus, sont celles où les collectivités sont impliquées», confirme Joachim Renaudin. Dans la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, le vice-président en charge des mobilités compte doubler la campagne de communication en direction des habitants d’une visite aux 300 entreprises de plus 50 salariés de son territoire. D’autre part, les collectivités peuvent subventionner significativement les trajets de façon que les passagers voyagent gratuitement ou presque, tandis que les conducteurs gagnent entre 2 et 4 euros par trajet. Très efficace, cette incitation doit en revanche être pérenne. En juillet 2020, Île-de-France Mobilités a suspendu son financement pendant quelques mois et les covoiturages ont chuté de 95 % sur le territoire, rappelle en effet Klaxit dans son classement des villes qui covoiturent le plus.





