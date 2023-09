La France a connu une demande croissante en logements qui s’est traduite par une hausse des prix (Crédit photo : 123RF)

Les Français consacrent en moyenne un tiers de leurs revenus à leur logement, un budget perçu comme beaucoup trop lourd par plus de la moitié d'entre eux. Explications.

Un sondage réalisé par l'Institut Elabe pour Les Échos et l'Institut Montaigne confirme un phénomène économique et social bien ancré dans le paysage français : celui du problème de l'accessibilité au logement. Ces vingt dernières années, la France a connu une demande croissante en logements qui s'est traduite par une hausse des prix : le mètre carré dans le neuf est passé de 2 757 euros en 2005 à 4 318 euros en 2020, soit une augmentation de 57 % en quinze ans. Plus de la moitié des Français estiment que le budget qu'ils consacrent au logement est beaucoup trop lourd. Un problème que les dépenses publiques n'arrivent pas résoudre alors que les dépenses liées au logement représentent 1,60 % de notre PIB en 2020, contre 0,70 % au sein de l'Union européenne.

Le coût du logement est perçu comme trop élevé par les Français

Selon le sondage, le coût du logement est perçu comme le principal problème par les Français, toutes catégories socio-professionnelles et générations confondues : 45 % estiment que les loyers et les prix à l'achat sont trop élevés et 34 % que les taux d'intérêt des emprunts sont trop hauts. Seulement 24 % évoquent le nombre trop important de logements utilisés pour les locations touristiques et de courte durée et 14 % le fait qu'il y a trop de résidences secondaires.

La majorité (53 %) des personnes interrogées a le sentiment que la part des revenus allouée au logement est trop lourde, plus particulièrement les locataires (67 % contre 45 % chez les propriétaires et 31 % chez les propriétaires qui ont remboursé leur crédit immobilier). Les dépenses en matière de logement sont bien entendu jugées trop lourdes par les Français qui y consacrent plus de 40 % de leurs revenus (83 % trop lourdes) mais elles sont majoritairement perçues comme acceptables lorsqu'elles mobilisent entre 20 % et 39% (53 % acceptables) et moins de 20 % des revenus (84 % acceptables).

Les Français consacrent en moyenne un tiers de leurs revenus à leur logement

Quelle que soit leur situation géographique (commune rurale, commune urbaine de province, agglomération parisienne), les Français interrogés déclarent consacrer en moyenne 32 % de leurs revenus à leur logement, un chiffre en hausse de + 4 points par rapport à 2016. Les plus jeunes (moins de 35 ans) y consacrent 39 %, une proportion qui diminue avec l'âge pour atteindre 23 % chez les 65 ans et plus. Les propriétaires qui ont fini de rembourser leur emprunt dépensent 21 % de leurs revenus pour leur logement, contre 38 % pour ceux qui n'ont pas terminé de rembourser leur crédit immobilier et pour les locataires. En tout, 37 % des sondés déclarent consacrer plus de 40 % de leurs revenus au logement, c'est 10 points de plus qu'en 2016. Les employés et ouvriers y consacrent 37 % contre 34 % pour les professions intermédiaires et 28 % pour les cadres 28 %.

Les Français anticipent une dégradation de la situation du logement

Les trois quart des Français anticipent une dégradation de la situation du logement dans les années à venir en termes de coût (loyer, prix, conditions pour emprunter), 56 % en termes de nombre de logements disponibles et 50 % en termes de qualité des logements disponibles. Et ce sentiment touche toutes les catégories de population …