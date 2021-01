En ces temps hivernaux où la température est bien basse voire négative dans de nombreuses régions, rien de tel qu'un bon feu de cheminée pour rester au chaud. BFC Confort est une invention française qui permet de bénéficier des avantages des granulés de bois et d'une cheminée. Explications.

Le confort des granulés de bois dans votre cheminée - BFC Confort

Le brasier à granulé de bois, une excellente alternative

Une innovation et une fabrication 100% françaises

Le créateur de la société BFC Confort travaille dans le secteur du chauffage depuis plus de 30 ans et a imaginé un brasier à granulés de bois qui permet de donner une seconde vie aux cheminées et aux inserts. Se présentant sous la forme d'un panier en fonte percé de plusieurs trous, ce brasier à granulé se pose simplement dans le foyer de n'importe quelle cheminée ou insert. Il suffit d'y déposer des granulés de bois et d'allumer le tout pour profiter d'un feu agréable à souhait. Dominique Chenais, l'inventeur du brasier, a eu l'idée "suite aux demandes de certains clients qui ont chez eux une cheminée à bois et [qui] me demandaient s'il était possible d'y brûler des granulés de bois". Car le fait est que les granulés de bois sont bien plus pratiques à manipuler, à porter et à ranger que les traditionnelles bûches. Les granulés s'entreposent et se stockent facilement et dans moins d'espace que du bois et s'achètent partout ou presque pour un coût intéressant car leur combustion lente permet de profiter d'un feu qui dure longtemps. Mais les granulés sont à l'origine uniquement destinés aux poêles à bois, et non aux traditionnelles cheminées et inserts. Dominique Chenais a donc eu l'idée de créer un panier en fonte qui fait office de brasier et qui permet de brûler des granulés directement dans sa cheminée. Aucun travaux n'est nécessaire et en prime le panier en fonte s'installe et s'enlève à l'envi, en fonction de ce que les utilisateurs désirent : un feu de bois ou de granulés.Implantée dans la ville du Mans, la société BFC Confort a conçu trois types de brasiers aux dimensions et aux caractéristiques différentes. Tous ont en commun d'être fabriqués en France, en Lorraine en l'occurrence. Le brasier d'entrée de gamme est doté d'une contenance de 5 kg de granulés pour une combustion qui dure 4 heures dans une cheminée et même jusqu'à 6 heures dans un insert. La flamme est même visible durant les deux premières heures et la braise conserve sa belle intensité rougeoyante durant 3 heures. En prime, ce modèle peut tout à fait être utilisé en extérieur, faisant alors office de brasero. Deux autres modèles sont également disponibles, il s'agit de brasiers en acier cette fois mais dotés de plus grande capacité, de l'ordre de 6kg et de 7,5 kg de granulés de bois. Ces deux autres brasiers présentent comme avantages de pouvoir contenir davantage de granulés de bois que le brasier en fonte tout en étant également plus légers, et donc plus maniables.