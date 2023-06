Le château qui a vu naître D’Artagnan peine à se vendre

En vente depuis plus de deux ans au tarif initial de 2,5 millions d’euros, la bâtisse où est né le célèbre mousquetaire ne trouve pas preneur. Le prix devra être sensiblement revu à la baisse.

Dans un marché immobilier particulièrement difficile , les vendeurs doivent concéder quelques sacrifices s’ils souhaitent mener à bien la transaction. Et ce qui est vrai pour les appartements et maisons s’applique encore plus fortement aux châteaux. Récemment encore le réseau immobilier haut de gamme Barnes disposant d’un département spécialisé dans les châteaux estimait que la correction des prix peut attendre 20 à 25% pour faire revenir les acheteurs. À Lupiac (Gers), le château de Castelmore n’échappe pas à ces difficultés. Malgré un historique prestigieux pour ce bâtiment classé Monument historique qui a vu naître le plus célèbre des mousquetaires, D’Artagnan , il ne trouve pas preneur depuis plus de deux ans.

Certes, la bâtisse située à une quarantaine de kilomètres d’ Auch , qui a été initialement construite entre les 10e et 12e siècles a été largement remaniée par la suite à de multiples reprises jusqu’à y perdre un peu de sa personnalité. Mais il y a de beaux restes notamment avec le grand hall d’entrée et son escalier monumental inscrits aux Monuments Historiques. S’étalant sur deux niveaux d’habitation, l’endroit offre 700 m² habitables avec ses pièces de réception s’ouvrant sur le parc au rez-de-chaussée, son ancienne cuisine avec cheminée monumentale et charpente apparente, sans oublier les chambres à l’étage. Et en plus d’anciennes écuries et d’anciens bâtiments agricoles, l’ensemble se complète d’un petit bâtiment annexe occupé par deux gîtes. Et surtout, les lieux sont installés dans un parc de 155 hectares dont 65 hectares de terres agricoles.

Le Département est intéressé

Il semble donc que l’obstacle principal à la conclusion d’une transaction soit le prix. Depuis 1944, le château n’appartient plus aux descendants de Charles de Batz de Castelmore, l’état-civil réel de d’Artagnan. Mis en vente en avril 2021 pour la somme rondelette de 2,5 millions d’euros, il n’a toujours pas trouvé preneur. Il est actuellement proposé sur le site de la Safer (société d’aménagement foncier et d’établissement rural) avec la mention «prix: nous consulter». Une chose est sûre: le conseil départemental du Gers souhaitait se porter acquéreur du bien en 2022, comme le rapporte France 3 .

Arguant d’un coût de travaux importants à effectuer, le Département comptait négocier le tarif à la baisse mais n’a pas trouvé de terrain d’entente avec la propriétaire actuelle. L’idée aurait été de lancer un projet touristique autour de l’image de D’Artagnan. Acheteur public ou privé, projet touristique ou habitation, la transaction ne se pourra se conclure qu’après une solide négociation.